Bricoman è un'azienda che si occupa della distribuzione di prodotti per il fai da te dal 2008 e attualmente ha inserito nel suo portale del lavoro posizioni da commesso, magazziniere e cassiere. Il personale selezionato avrà l'opportunità di svolgere i compiti assegnati nei negozi presenti in diverse città italiane. Il primo requisito necessario per far parte di questa realtà distributiva è il possesso di un diploma di scuola superiore, mentre la domanda di lavoro va fatta per via telematica.

Gli addetti ricercati da Bricoman

La prima figura professionale ricercata da Bricoman è quella del commesso il quale avrà il compito di: rifornire gli scaffali, aiutare la clientela nella scelte d'acquisto ed esporre i prodotti nel modo più corretto.

Per poter accedere alla selezione del personale, il candidato dovrà avere: il diploma di scuola superiore, una certa esperienza nel settore e la capacità di relazionarsi con i clienti. Il contratto di lavoro sarà a tempo determinato e al dipendente verrà garantita una continua formazione interna al fine di acquisite tutte le competenze tecniche necessarie a questo tipo di professione. La retribuzione non viene specificata, per cui si presume una valutazione durante il colloquio.

Il secondo ruolo ricercato è quello del magazziniere il quale dovrà: garantire che le merci entrino ed escano correttamente, controllare la qualità delle stesse, collaborare con i reparti di vendita e assicurare il buon fine del servizio di consegna a domicilio.

Oltre al diploma, anche in questo caso è necessario avere esperienza pregressa per essere capaci di lavorare in autonomia. Per quanto riguarda l'inquadramento lavorativo e la retribuzione, valgono le stesse condizioni previste per la posizione precedente.

Infine, l'ultima posizione ricercata è quella del cassiere i cui compiti saranno di: ricevere il pagamento da parte del cliente, preparare la fattura e contribuire all'attività dei commessi.

Sui requisiti, il contratto di lavoro e il compenso mensile restano valide le considerazioni fatte per le altre posizioni.

Completate le assunzioni delle figure professionali appena descritte, i nuovi dipendenti saranno destinati ai punti vendita di: Bergamo Dalmine, Bologna, Carate Brianza, Caronno Petrusella, Catania Misterbianco, Cerro Maggiore, Ferrara, Genova, Milano Pero, Milano Segrate, Modena, Orbassano, Parma, Ragusa, Rezzato, Roma Fidene, Roma Prenestina, San Fior, Sesto Fiorentino, Verona e Altavilla.

Come candidarsi online

Per la domanda di lavoro bisogna innanzitutto digitare 'bricoman lavora con noi' su un qualsiasi motore di ricerca e poi cliccare su 'Bricoman Italia - Lavora con noi |'. Una volta dentro il portale delle carriere dell'azienda, sarà necessario un click su 'Negozi' nel menu in alto 'Candidati' in modo da accedere immediatamente all'elenco delle posizioni aperte. Basterà cliccare sul simbolo a fianco alla propria scelta per leggerne la descrizione e sul pulsante blu 'invia cv' per ultimare la candidatura telematica.