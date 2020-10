L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha indetto un concorso pubblico per la selezione di 1226 candidati da assumere ed inquadrare all'interno dei propri uffici. Più dettagliatamente, i posti disponibili appena citati saranno suddivisi in: 766 funzionari, in possesso già di un titolo di laurea triennale o magistrale a seconda delle aree per le quali si intende concorrere; 460 assistenti a cui è richiesto, come requisito di accesso principale al concorso, il diploma di scuola superiore secondaria.

Per potere essere ammessi al concorso e poter partecipare quindi alle selezioni sarà necessario essere cittadino di uno degli stati appartenenti all'Unione Europea ed avere già compiuto il diciottesimo anno di età.

Maggiori informazioni sono presenti sui bandi già resi disponibili sul sito dell'Agenzia.

Concorso Agenzia delle Dogane: i posti disponibili

Per quanto riguarda i 766 posti messi a disposizione dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, riservati ai candidati in possesso anche di un titolo di laurea triennale, la suddivisione avverrà secondo il seguente schema:

100 posti per funzionari esperti nel settore amministrativo e contabile:

50 posti per funzionari esperti nel settore giuridico;

70 posti per funzionari esperti nel settore delle relazioni internazionali;

80 posti per funzionari esperti nel settore economico finanziario;

70 posti per funzionari esperti in analisi statistiche;

86 posti per funzionari esperti nel settore informatico;

147 posti per ingegneri;

13 posti per architetti;

150 posti per esperti chimici.

Per i 460 posti riservati invece ai diplomati che saranno poi assunti come assistenti, ci sarà la seguente suddivisione:

300 posti all'interno dell'area amministrativa;

160 posti all'interno dell'area tecnico operativa.

I requisiti necessari per potere accedere al concorso

Per potere essere ammessi ad uno dei concorsi indetti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sopracitati sarà necessario, come già anticipato, essere cittadino di uno stato facente parte dell'Unione Europea, avere compiuto il diciottesimo anno di età, godere dei diritti politici e civili e non essere stato condannato penalmente nel corso della propria vita: oltre all'idoneità fisico e psicologica sarà inoltre necessario possedere un titolo di studio adeguato per la posizione per la quale si concorre.

Per maggiori informazioni in merito al titolo di studio e ai vari requisiti richiesti per ogni singolo settore sarà necessario prendere visione del bando di concorso pubblicato sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Dogane, ovvero su adm.gov.it.

Presentazione delle domande

Ogni candidatura dovrà essere perfettamente compilata ed inviata esclusivamente per via telematica in formato digitale.

Tutta la documentazione necessaria può essere trovata sul sito ufficiale e dovrà essere inviata entro e non oltre le 23.59 di giovedì 5 novembre 2020.

Inoltre, per poter essere ammessi alla selezione iniziale, sarà necessario versare una quota di 10.33 euro tramite bonifico al seguente iban: IT43 N010 0003 2300 0000 0000 618, conto intestato a "Agenzia delle dogane e dei monopoli" inserendo come causale la seguente dicitura "Concorso pubblico a 460 posti II Area F3_codice fiscale del candidato" se si desidera partecipare alla selezione riservata a 460 diplomati, "Concorso pubblico a 766 posti III Area F1_codice fiscale del candidato" per il concorso relativo ai 766 posti come funzionario.

Il versamento, come specificato sui vari bandi di concorso ufficiali, non è rimborsabile.

Prove concorsuali

Per potere essere ammessi in graduatoria sarà necessario affrontare tre fasi di selezione suddivise in:

Una prova di preselezione scritta composta da 50 domande a risposta multipla da dover completare entro 50 minuti; una o due prove scritte della durata non superiore alle sei ore; Un esame finale che potrà prevedere, oltre ad un semplice colloquio orale individuale, una esercitazione pratica.