Nel contesto dei palinsesti del periodo natalizio lo spettacolo Danza con me di Roberto Bolle, in onda anche quest'anno su Rai 1 nella prima serata del 1° gennaio, sta diventando un appuntamento tradizionale e ricorrente come Una poltrona per due, che invece da vari anni va in onda su Italia 1 nella fascia prime-time del 24 dicembre. L'atteso show del celebre ballerino piemontese quest'anno sarà trasmesso dalla rete ammiraglia della Rai per la quarta volta e prevede anche la presenza di grandi ospiti quali ad esempio Vasco Rossi che è assente da uno studio televisivo dal 2005.

Danza con me 2021: i conduttori della serata

Per il 2021 i presentatori dello spettacolo Danza con me di Roberto Bolle, in onda su Raiuno il 1° gennaio, a partire dalle ore 21:20, saranno gli attori Francesco Montanari e Stefano Fresi.

Questa coppia attoriale alla conduzione è sicuramente curiosa, inedita e versatile; Montanari e Fresi, infatti, oltre che introdurre i vari momenti della serata, si cimenteranno in suonate, ballate e break musicali. Per l'occasione il Libanese della serie televisiva Romanzo Criminale e il chimico del film Smetto quando voglio saranno accompagnati da un altro volto molto noto al pubblico televisivo italiano: Miriam Leone.

Anche per l'ex Miss Italia 2008 lo spettacolo Danza con me rappresenterà un'occasione per mettersi in gioco dal momento che dovrà calarsi nelle insolite vesti di ballerina.

In ogni modo, negli ultimi anni la Leone ha sempre dimostrato di avere talento per i ruoli di modella, attrice, conduttrice e probabilmente non sfigurerà neanche come danzatrice.

Tra gli ospiti Vasco Rossi, Michelle Hunziker e Diodato

Tra gli ospiti più attesi della quarta edizione di "Danza con me" ci sono i cantanti Vasco Rossi, Ghali e Diodato, la showgirl e conduttrice Michelle Hunziker e il giornalista e telecronista Fabio Caressa.

Vasco Rossi parteciperà alla serata per presentare in esclusiva la sua nuova canzone intitolata “Una canzone d’amore buttata via” che sarà anche la sigla del programma. Il pezzo del noto cantante emiliano è stato coreografato da Mauro Bigonzetti per Roberto Bolle con altri celebri ballerini quali Virna Toppi, Agnese Di Clemente e Gioacchino Starace.

L'ambientazione coreografica invece è stata ricavata nel Laboratorio Ansaldo del Teatro Alla Scala di Milano.

Michelle Hunziker si esibirà con il protagonista Roberto Bolle in un momento di musical e presenterà un pezzo contro la violenza sulle donne. Ghali salirà sul palco per intonare alcuni suoi pezzi, ma anche per interpretare una poesia di Maya Angelou, dal titolo “Still I Rise”, con il contorno di danza del ballerino congolese Carlos Kamizele. Infine il vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo, ovvero Diodato, sorprenderà il pubblico da casa offrendo un aspetto artistico piuttosto inedito.