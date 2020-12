La variegata programmazione del Capodanno in tv prevede la messa in onda dello spettacolo "L'anno che verrà" su Rai 1, del "Grande Fratello Vip" su Canale 5, ma anche di molti film. Per la prima e la seconda serata di San Silvestro, infatti, sui canali Rai, Mediaset e sulle altre emittenti del digitale terrestre verranno proposte numerose pellicole di genere commedia, avventura e fantasy. Su alcune reti la proposta sarà addirittura tematica: su Italia 1, ad esempio, andranno in onda due celebri film di genere fantastico, su Iris verranno mandate in onda due pellicole che hanno come protagonista Arnold Schwarzenegger, sul Canale 20 i due titoli di "Ted" con Mark Wh mentre su Cine34 sarà possibile aspettare il 2021 ridendo insieme a Lino Banfi.

Capodanno in televisione: i film sulle reti Rai e Mediaset per l'ultimo dell'anno

Per la prima e la seconda serata del 31 dicembre la programmazione di Rai 2 offre la commedia "Alvin Superstar 3 - Si salvi chi può", con Jason Lee e David Cross, e il film di animazione "Hotel Transylvania 2", del 2015.

Rai 4 propone la pellicola fantastica "Dragon" per la fascia prime-time e la commedia "Vita da Vampiro", con J. Clement, in seconda battuta. Rai Movie trasmette due commedie: "Tito e gli alieni", opera del 2017 con Luca Esposito, e "La leggenda di un amore: Cinderella", uscito nelle sale cinematografiche nel 1998. Rai Premium manda in onda "Meglio tardi che mai", un altro titolo del 1998 che ha come protagonista Nancy Brilli.

Per quanto riguarda le reti Mediaset, per salutare questo funesto 2020 Italia 1 punta sugli alieni di "Indipendence Day" e sui replicanti di "Blade Runner", mentre il vivace sentimento di "What Women Want - Quello che le donne vogliono", con Mel Gibson e Helen Hunt, traghetterà nel nuovo anno i telespettatori di Rete 4.

Per l'ultimo quarto di giornata di San Silvestro il Canale 20 propone i due titoli della serie "Ted" con Mark Wahlberg. Il primo uscì nel 2012 mentre il secondo nel 2015. Dalla prima serata alle prime ore del 1° gennaio il canale Iris manda in onda tre pellicole con Arnold Schwarzenegger: "Conan il distruttore", "Codice Magnum" e "Il sesto giorno".

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

La5 dapprima trasmetterà la commedia "A Christmas Kiss - Un Natale al bacio", con L. Breckenridge e B. Fehr, e poi il film drammatico "La città degli angeli" con Nicholas Cage e Meg Ryan. Italia 2 propone "Dark Shadows" con Johnny Depp, mentre Top Crime "Il silenzio dell'acqua" con Giorgio Pasotti.

I film di San Silvestro sulle altre reti

Per il palinsesto serale del 31 dicembre il canale Nove mette in programmazione il film avventura "La Maschera di Ferro", con Leonardo Di Caprio, "Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo" è la scelta di Paramount Network, mentre Cine 34 opta per le le due pellicole della saga "L'allenatore del pallone", con Lino Banfi.

La prima uscì nel 1984, mentre la seconda nel 2007.

Doppia proposta cinematografica di Cielo per la prima e la seconda serata: il titolo della fascia prime-time è "Stratton - Forze Speciali", con D. Cooper, al quale seguirà il film erotico "La seduzione", del 1973. Spike, infine, trasmetterà consecutivamente due film cult di fantascienza quali "Robocop" e "Terminator".