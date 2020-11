Despar nota catena commerciale è impegnata in questa fase in una ricerca di personale. Anche in Emilia Romagna, ad esempio, molti punti vendita hanno posizioni aperte e quindi ci si può candidare. Tra le figure principalmente ricercate in questa fase ci sono addetti al rifornimento di scaffali, addetti al reparto pescheria e macellai.

Despar offerte di lavoro: si cercano addetti al rifornimento degli scaffali per sedi di Modena e Parma

Despar effettua assunzioni. Tra le Offerte di lavoro del periodo da segnalare che si cerca per il punto vendita Eurospar di Modena un addetto al rifornimento degli scaffali.

Requisiti minimi sono rappresentati dalla possibilità di lavorare su turni e nelle giornate domenicali e festive. Stessa ricerca la si sta facendo per il punto vendita di Parma. Per l'apertura di un punto vendita Despar Crespellano-Valsamoggia si cerca la figura di un gastronomo che possibilmente abbia già maturato una certa esperienza nel ruolo. Sempre per lo stesso centro del bolognese i cerca anche un addetto o addetta che si vada ad occupare del reparto pescheria. Per i punti vendita di Bologna invece la catena sta cercando degli addetti alla cassa da inserire nell'organico aziendale e per i quali è previsto un percorso di formazione.

Assunzioni Despar per il punto vendita di Porto Garibaldi nel Ferrares: si seleziona un macellaio o macellaia

Possibilità di assunzione in un centro Despar anche nel Ferrarese. Per la sede di Porto Garibaldi si seleziona un macellaio o una macellaia da inserire nel punto vendita. Richiesta esperienza nel settore possibilmente nella Grande Distribuzione Organizzata alimentare.

Anche per il punto vendita di Parma è ricercato un macellaio ma qui si cerca anche un addetto o addetta al reparto di Ortofrutta che abbia, anche in questo caso, un'esperienza maturata nel settore. Per il punto vendita di Misano Adriatico invece è ricercata la figura di uno store manager. Diverse invece le possibilità a Funo di Argelato dove è in programma una nuova apertura: per questo centro di cercano specialisti e addetti per i reparti di gastronomia, macelleria, pescheria, ortofrutta, cassa e allestimento scaffali.

Infine per il punto vendita di Reggio Emilia si seleziona un addetto alla gastronomia.

Candidarsi per le varie proposte di lavoro è semplice: basta andare sul sito ufficiale di Despar e cliccare su Invia Candidatura, scritta presente in calce ad ogni annuncio di lavoro. L'azienda informa anche che chi non trovasse il proprio annuncio ideale può sempre inviare la propria candidatura spontanea visto che il profilo può sempre essere tenuto in considerazione per le necessità future dell'azienda.