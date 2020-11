Iper Tosano, catena di centri commerciali diffusa in molte località d'Italia, è in continua espansione e cerca personale. Diverse sono le sedi coinvolte e in più di un centro commerciale sono diverse le selezioni aperte. Tra queste novità degli ultimi giorni anche selezioni per addetti di sala e cassa, addetti ai reparti latticini e ortofrutta oltre a banconieri.

Iper Tosano assume addetti di sala e cassa anche a Ferrara e Montecchio Maggiore

Iper Tosano nota catena di centri commerciali effettua assunzioni di personale. In questa ultima settimana sono diverse le nuove posizioni aperte per lavorare in azienda.

Ad esempio per l'ipermercato di Montecchio Maggiore si seleziona un addetto ai latticini e un addetto di sala e cassa. Nuove possibilità anche per gli ipermercati di Ferrara e Costabissara dove viene richiesta la figura di un addetto di sala e cassa per un lavoro part time che si svolge di domenica. Stessa richiesta è fatta per gli ipermercati di Colle Umberto e Orzinuovi. Sempre per l'ipermercato di Orzinuovi è anche richiesta la figura di un addetto al reparto ortofrutta.

Assunzioni Tosano: tante assunzioni per l'Ipermercato di Pederobba

Tra le selezioni aperte per lavorare negli ipermercati di Tosano da segnalare le tante ricerche in corso per le sede di Pederobba. Sono infatti aperte numerose selezioni per trovare un magazziniere per il punto vendita, un addetto al carico e allo scarico, un addetto di sala e di cassa, un addetto per il reparto latticini, un aiuto banconiere e addetto al reparto latticini, banco salumi, formaggi e gastronomia, un pasticcere e panificatore, un addetto dell'ortofrutta, un aiuto banconiere per la macelleria, un aiuto banconiere per la pescheria, un aiuto banconiere per la cucina e un addetto alle pulizie.

Per il centro logistico di Cerea, invece, sono ricercate tre figure professionali di addetto al magazzino. Per l'ipermercato di Colle Umberto sono ricercati degli autisti con patente C e E mentre un aiuto banconiere per il reparto macelleria è cercato sia per Cassola, che per Cornedo che per Costabissara.

Questo ultimo punto vendita ha una nuova selezione anche per addetti al banco salumi, formaggi e gastronomia.

Per Ferrara e Legnago si cercano anche figure di pasticceri e panificatori mentre addetti al servizio di vigilanza sono richiesti per le sedi di Ferrara, Curtatone e Castiglione delle Stiviere.

Tutti coloro che sono interessati a mandare la propria candidatura per una delle posizioni aperte possono andare sul sito degli Ipermercati Tosano e inviare il proprio curriculum. Accanto a ogni annuncio è possibile cliccare sulla voce 'Candidati'.