Tezenis, brand di abbigliamento appartenente al gruppo Calzedonia, cerca attualmente addetti vendita da impiegare nei negozi di Muggia, Taranto, Milano e Napoli. Per far parte del suo team di commessi non viene richiesta una particolare esperienza ed è possibile candidarsi online utilizzando il portale del lavoro del gruppo Calzedonia.

Questo noto marchio è stato fondato nel 2003 e distribuisce intimo sia maschile che femminile attraverso oltre 700 negozi nel mondo, di cui 345 in Italia. Come anticipato, la figura professionale più ricercata attualmente dall'azienda è il commesso ma per la sede centrale di Dossobuono di Villafranca (Verona) sono previste anche le assunzioni di una cucitrice e di un manager del commercio online, ruoli che richiedono specifici titoli di studio e consolidate esperienze nel rispettivo campo.

L'assistente alle vendite ricercato da Tezenis

Per quanto riguarda la ricerca di addetti vendita, le persone selezionate dovranno: assistere la clientela, creare un rapporto di fiducia che duri nel tempo, assortire e allestire il negozio in modo da spingerla all'acquisto. Potranno partecipare alla selezione i candidati che avranno i seguenti requisiti: forte motivazione, flessibilità, energia, concentrazione sugli obbiettivi e conoscenza dell'Inglese. Inoltre, la descrizione di questa posizione non fa cenno al possesso di esperienza pregressa, per cui si presume non rientri tra i requisiti fondamentali per potersi candidare. L'inquadramento lavorativo e la retribuzione potrebbero essere discusse in sede di colloquio.

Le sedi di lavoro saranno: Muggia (Trieste), Centro commerciale Porte dello Jonio (Taranto), Corso Vittorio Emanuele (Milano) e Napoli.

Come candidarsi online

Per inviare il curriculum online bisogna digitare 'Calzedonia lavora con noi' su un qualsiasi motore di ricerca e cliccare sul link 'Calzedonia group Job Search A world of opportunities'.

Tali azioni condurranno direttamente alla pagina web aziendale contenente l'elenco generale delle Offerte di lavoro, poi sarà necessario inserire 'Italia' nell'apposito riquadro 'Paese' e cliccare su 'Ricerca' per avere a disposizione la lista delle figure ricercate in Italia, incluse le posizioni descritte finora.

Per ricercare quest'ultime si potranno usare gli appositi riquadri selezionando 'Retail' nella 'Job Areas' e inserendo 'Tezenis' nel riquadro 'Parole chiave'. In alternativa, si può effettuare una ricerca manuale scorrendo l'intero elenco generale. In ogni caso, basterà un click sul titolo della propria scelta per leggerne la descrizione e sul pulsante 'Candidati' per effettuare la candidatura.