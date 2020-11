Poste Italiane è alla ricerca di portalettere su tutto il territorio italiano. Consultando il sito internet dell'azienda è possibile trovare gli annunci di lavoro rivolti a candidati in possesso di diploma di scuola superiore o titolo di laurea. Al momento, Poste Italiane sta assumendo portalettere in diverse città d'Italia, proponendo un contratto a tempo determinato. Entrando nella sezione 'carriere' presente sulla pagina web dell'azienda è possibile visionare le posizioni aperte e le ricerche in corso.

Poste Italiane assume portalettere

Per poter candidarsi come portalettere è necessario essere in possesso di alcuni requisiti: diploma di scuola media superiore con votazione non inferiore a 70/100 o diploma di laurea con votazione non inferiore a 102/100.

Le candidature prive del voto del titolo di studio non verranno prese in considerazione. In aggiunta ai titoli di studio è necessario essere in possesso della patente di guida in corso di validità. Per la sola provincia di Bolzano è necessario avere il patentino del bilinguismo.

Conoscenze professionali, tipologia di contratto e sede di lavoro

Per poter svolgere la mansione di portalettere, Poste Italiane non richiede nessuna conoscenza specifica, né esperienze professionali pregresse. Il tipo di contratto che viene offerto è a tempo determinato con durata in base alle esigenze aziendali. La sede di lavoro è dislocata in diverse regioni italiane e l'assegnazione della provincia di lavoro verrà individuata in base alle necessità dell'azienda al momento dell'assunzione.

Nella candidatura potrà essere indicata una sola preferenza in merito all'area territoriale scelta. La ricerca di lavoro è aperta per le province di tutte le regioni d'Italia.

La selezione di Poste Italiane

I candidati scelti riceveranno una telefonata dalle Risorse Umane Territoriali di Poste Italiane e verranno convocati presso una sede per effettuare un test di ragionamento logico o in alternativa riceveranno una mail dall'indirizzo di posta elettronica 'info.internet-test@giuntios.it' per avvisarli di un test da effettuare online, corredato dalle spiegazioni utili per effettuarne lo svolgimento.

Chi passerà la prima fase di selezione del test attitudinale potrà essere contattato dal personale di Poste Italiane per effettuare la seconda fase del processo di selezione che consiste in un colloquio e nella prova di idoneità (guida del motomezzo 125 cc.). La ricerca di personale per svolgere la mansione di portalettere è rivolta ad ambo i sessi ed è possibile inviare la propria candidatura, inserendo i propri dati sul sito internet di Poste Italiane.