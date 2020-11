Concorso per il reclutamento rapido di infermieri in Toscana: è di fatti online il primo bando pubblicato da Estar, l'ente di supporto tecnico-amministrativo regionale. Le nuove offerte di lavoro per l'assunzione di collaboratori professionali Sanitari Infermieri per Emergenza Covid fanno seguito all'ordinanza 108 firmata sabato 14 novembre 2020 dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

"La valutazione dei titoli utili alla definizione della graduatoria avverrà settimanalmente valutando le domande non ancora valutate e presentate entro le ore 12.00 di ogni giovedì, a partire da giovedì 19 novembre 2020" recita il bando, con ciò facendo comprendere che le graduatorie - composte in base alla valutazioni di titoli e requisiti - saranno attive per tutto il periodo dell'emergenza sanitaria.

L'eventuale scadenza del bando stesso verrà comunicata almeno 5 giorni prima.

Concorso: le domande sono ammesse per tutta la durata dell'emergenza Covid-19

Gli interessati avranno la possibilità di partecipare al concorso e presentare domanda, esclusivamente online, per tutta la durata dell'emergenza Covid-19. Come spiega Estar, la procedura eseguita sarà estremamente semplificata e verrà aggiornata settimanalmente. Secondo l'ente, si procederà ad una compilazione della graduatoria di infermieri disponibili partecipanti al concorso, che entro sette giorni avranno la possibilità di prendere servizio nelle Agenzie sanitarie della Toscana.

Come viene sottolineato nel bando, ai candidati non è consentito di presentare più di una volta domanda per la stessa azienda sanitaria.

Le graduatorie con i nomi dei candidati ammessi per ciascuna Azienda Sanitaria saranno pubblicate sul sito di Estar nella sezione dei Concorsi. Ai candidati che risulteranno non idonei e non in possesso dei requisiti prescritti, verrà trasmessa, entro i termini previsti dalla normativa vigente, la relativa comunicazione attraverso la posta elettronica certificata.

Le regole per partecipare al concorso

L'incarico avverrà a tempo determinato nel profilo di collaboratore professionale sanitario - infermiere mediante la stipula di un contratto individuale di assunzione. Dopo aver concluso correttamente la procedura di iscrizione, il candidato riceverà dal sistema un messaggio di inoltro domanda.

Nel caso in cui il candidato non dovesse ricevere nessun messaggio dal sistema, la domanda non dovrà essere intesa come pervenuta. Inoltre, si ricorda che grazie al decreto “Cura Italia”, a questo bando potranno partecipare anche quegli infermieri che fanno parte di paesi esteri e che hanno intenzione di lavorare in Italia.

Concorso: a marzo Estar ha consentito di reclutare oltre 2.800 infermieri in otto mesi

A commentare il nuovo bando di concorso anche il direttore di Estar, Monica Piovi, che ha sottolineato che il Servizio sanitario regionale necessita in maniera rapida di ulteriori infermieri per poter affrontare l'emergenza sanitaria in corso. Anche lo scorso marzo, Estar aveva prestato i propri servizi consentendo il reclutamento, in 8 mesi, di circa 2800 infermieri.

Quelle graduatorie sono però esaurite, si rende dunque necessario un nuovo intervento.