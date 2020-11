Generali offre nuove opportunità di lavoro nel settore assicurazioni. Il gruppo annuncia infatti sul proprio sito che sono attive selezioni per diverse figure professionali per assunzioni. E ci sono possibilità anche per i giovani per effettuare dei tirocini. La figura più ricercata in questo periodo è quella dei consulenti assicurativi previdenziali ma si cercano anche altre figure professionali come ad esempio project manager e Cyber Security Risk Analyst's.

Generali, compagnia di assicurazioni cerca personale e effettua assunzioni

Generali Italia ha circa 5600 punti vendita sul territorio nazionale e conta più di 20.000 collaboratori.

In questa fase il gruppo ha progettato un importante percorso di crescita e prevede un rilevante incremento dell'organico in quanto a personale. Generali seleziona personale sia per quel che riguarda professionisti già esperti nel settore che ragazzi neolaureati alle prime esperienze. In questa fase sono diverse le posizioni richieste per assunzioni e tirocini in Veneto, Lombardia, Lazio, Piemtonte, Friuli Venezia Giulia, Toscana e Campania. Le selezioni puntano a trovare laureati in materie scientifiche ed economiche e ai candidati è richiesta la conoscenza della lingua inglese. IT & Transformation, Distribution and Sales, ICT, e Banking, Audit, Compliance e Product Development and Underwriting: sono questi i settori in cui si cercano nuove risorse da parte di Generali.

Assunzioni Generali: tra le figure più ricercate i consulenti assicurativi previdenziali e project manager

In questa fase Generali è alla ricerca principalmente di project manager consulenti assicurativi previdenziali per diverse sedi italiane. La ricerca è rivolta a personale con una laurea. Costituisce elemento preferenziale l'indirizzo economico, finanziario e giuridico e l'avere esperienza pregressa.

Sono in corso anche altre selezioni ad esempio per analisti funzionali, specialisti nello sviluppo di prodotti assicurativi, analisti di processo, addetti alla cassa. Generali prevede poi una volta effettuata l'assunzione del personale un percorso di formazione ad hoc per le persone selezionate.

Il gruppo assicurativo in questa fase utilizza come principale strumento di raccolta delle candidature il proprio sito internet nel quale alla sezione "lavora con noi" ci sono tutte le informazioni dettagliate su tutte le posizioni aperte.

Il sito è costantemente aggiornato in base alle necessità di personale del gruppo. Le persone interessate possono inserire direttamente il proprio curriculum vitae nel data base dell'azienda. È anche possibile rispondere on line agli annunci di proprio interesse.