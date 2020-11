Amplifon opta per una svolta all'insegna della tecnologia. La nota azienda di apparecchi acustici ha deciso di rafforzarsi dal punto di vista del personale in ottica di una digitalizzazione sempre più spiccata dei propri servizi. Amplifon fa quindi assunzioni e entro il 2020 ha l'obiettivo di inserire mille nuove persone. Diverse le funzioni ricercate dall'azienda che ha come missione principale la realizzazione e distribuzione di protesi e soluzioni per l'apparato uditivo, tra queste non mancano ovviamente audiologisti e ingegneri.

Amplifon, col nuovo piano di sviluppo ci saranno mille nuove assunzioni

La società specializzata nella produzione di apparecchi acustici e per migliorare le condizioni di vita delle persone che hanno problemi di udito Amplifon, ha intenzione di portare avanti un rafforzamento importante della propria dotazione tecnologica. Formazione e innovazione tecnologica sono le parole chiave dell'azienda che è in continua crescita. Le nuove assunzioni sono volte a dotarsi di personale in grado di rafforzare i servizi tramite App per tutta la clientela. Aspetto basilare, per di più in un periodo come questo che, per via dell'emergenza sanitaria, è molto particolare. Non sempre può essere garantita la normale presenza nei negozi e quindi l'azienda ha deciso di puntare in maniera molto decisa sulle nuove tecnologie.

I clienti di Amplifon potranno in questo modo interagire comodamente da casa con le nuove strumentazioni tecnologiche con i centri. Amplifon ritiene questo aspetto talmente importante che ha in previsione l'assunzione di ben 1.000 persone.

Amplifon, audiologisti e ingegneri tra le figure più ricercate dall'azienda per le assunzioni

Amplifon, in questa fase, è principalmente alla ricerca di alcune figure professionali. Tra queste ci sono audiologisti, informatici, esperti di Big Data e ingegneri.

Amplifon è un'azienda italiana che ha la sua sede principale a Milano, è nata nel 1950 e oggi è quotata in borsa.

Opera in Italia e all'estero in 28 paesi del mondo e ha 11.000 punti vendita a livello mondiale. La società conta circa 17.000 tra dipendenti e collaboratori nei vari rami d'azienda.

Per chi è interessato a candidarsi si può andare sul sito web dell'azienda Amplifon e accedere alla pagina lavora con noi. Nella sezione dedicata alle carriere, lavora con noi, si attiva l'elenco di tutte le posizioni aperte. Si può inviare il proprio curriculum vitae dal web attraverso l'apposito spazio presente sul sito internet. Nelle varie sezioni del sito si possono trovare tutte le possibilità per lavorare nelle sedi di Amplifon diffuse in tutta Italia.