Amazon, società operante nel settore delle vendite online, sta selezionando nuove risorse da assumere come magazzinieri. Tale figura gestisce la merce presente nel magazzino: preleva i prodotti dal deposito, li colloca nell'area di carico e mette a punto le spedizioni, infine si assicura che tutti i prodotti siano pronti all'orario programmato, collaborando anche nella fase di carico dei pacchi. Per coloro che saranno assunti sono inclusi benefit come gli sconti per gli acquisti su Amazon, l’assicurazione sanitaria privata e assistenza medica privata. Non è richiesta una particolare esperienza e non è indicata una data di scadenza per l'inoltro della propria domanda online.

Offerte di lavoro: Amazon assume magazzinieri, i requisiti e le sedi di lavoro

Agli aspiranti magazzinieri Amazon non è richiesto un particolare titolo di studio, una qualifica professionale oppure un'esperienza pregressa nel medesimo settore. Tuttavia aver svolto già precedentemente lo stesso lavoro, potrebbe essere un vantaggio e favorire il percorso di inserimento delle nuove risorse nell'azienda. Amazon infatti, forma i propri dipendenti a prescindere dalla loro pregressa attività di lavoro. Tra i requisiti richiesti, invece, vi è la disponibilità di lavorare seguendo una turnazione anche per notturni e giorni festivi, flessibilità oraria con l'eventualità di effettuare straordinari. Inoltre è indispensabile anche: essere maggiorenni, conoscere e attenersi alle norme di salute e sicurezza e infine avere una padronanza della lingua italiana.

Le Offerte di lavoro riguardano i centri logistici di Amazon e in particolare quelli situati a Torrazza in provincia di Torino (Piemonte), Vercelli (Piemonte), Castelguglielmo/San Bellino in provincia di Rovigo (Veneto), Castel San Giovanni in provincia di Piacenza (Emilia Romagna), Colleferro in provincia di Roma (Lazio), Passo Corese in provincia di Rieti (Lazio).

Assunzioni magazzinieri: come inviare la propria domanda di partecipazione alla selezione

Per candidarsi alle offerte di lavoro di Amazon dedicate ai magazzinieri, è necessario collegarsi sul sito ufficiale della società nella sezione "jobs". In tale ambito compariranno diverse sezioni e bisognerà cliccare su "assunzioni in centri di distribuzioni ordini" e consultare la lista dei ruoli nei centri logistici Amazon su "scopri le posizioni aperte". Per proseguire sarà indispensabile accedere con le proprie credenziali, oppure effettuare la registrazione alla piattaforma mediante il proprio indirizzo di posta elettronica e i propri dati anagrafici.