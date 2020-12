L'azienda Bialetti sta cercando nuove risorse da assumere per i suoi punti vendita: in particolare ha aperto le selezioni per addetti alle vendite e store manager. Non è indicata una data di scadenza per l'inoltro della propria candidatura online.

Lavoro in Bialetti: assunzioni per addetti vendita negli store

Gli addetti vendita si occuperanno dell'assistenza alla clientela, di mantenere in ordine il punto vendita, della gestione del magazzino e delle casse. Per tale ruolo l'azienda richiede flessibilità per quanto concerne l'orario e i giorni di lavoro, orientamento al cliente, proattività, capacità comunicative, attitudine commerciale, doti organizzative e precedente esperienza lavorativa possibilmente nel settore casalingo.

Il contratto offerto è part-time di 20 ore settimanali, mentre la sede lavorativa è l'outlet di Barberino in provincia di Firenze.

Bialetti, inoltre, dà la possibilità di intraprendere degli stage per tecnici di laboratorio meccanico/elettrico e nel settore logistico a Coccaglio (Brescia) oppure di candidarsi come sales account a Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, Bolzano, Trento.

Offerte di lavoro per store manager, come candidarsi in modalità telematica

Gli store manager forniranno il servizio richiesto dal cliente, garantiranno i budget di vendita assegnati, gestiranno le attività di visual marchandising dei prodotti presenti in negozio e l'inventario del magazzino, inoltre pianificheranno i lavori del gruppo e monitoreranno la qualità del servizio offerto dal team.

I requisiti che gli aspiranti dovranno avere per candidarsi a questo ruolo sono: esperienza di almeno due anni nella figura di store manager per la vendita assistita, padronanza nella gestione dei gruppi di lavoro, capacità relazionali e di organizzazione dell'attività lavorativa. Il contratto offerto è di 40 ore settimanali, mentre le sedi lavorative sono: il centro commerciale Le Terrazze a La Spezia, il centro commerciale Fiumara di Genova, l'outlet di Molfetta a Bari, l'outlet Valdichiana di Foiano Della Chiana in provincia di Arezzo.

Per candidarsi alle proposte lavorative di Bialetti è necessario recarsi sulla piattaforma ufficiale del gruppo, in particolare nella sezione "carriere" in cui sarà possibile scegliere la selezione a cui si è interessati cliccando su "posizioni aperte". Dopo aver scelto tra il settore corporate (per gli stage e i sales account) e quello inerente ai negozi Italia (per gli addetti vendita e store manager), sarà possibile inserire i propri dati anagrafici e allegare il proprio curriculum vitae.