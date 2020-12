Coop effettua assunzioni. Il colosso della grande distribuzione organizzata è alla ricerca di nuovo personale da inserire nei propri punti vendita su tutto il territorio. Sono ricercati per lo più profili di addetti alla vendita e risorse da inserire come addetti nei reparti. Ci sono offerte ad hoc per persone con esperienza ma sono cercate anche figure agli inizi del proprio curriculum lavorativo.

Coop ricerca personale da inserire in ipermercati e supermercati italiani

In questo periodo Coop è alla ricerca di diverso personale da inserire nei propri punti vendita. Ad esempio Coop Alleanza 3.0 è alla ricerca di toelettatori per pet store, farmacisti per il territorio di Mantova, un ottico per Piacenza, un macellaio per il punto vendita di Castel Giovanni (Piacenza), un farmacista anche per le sedi di Scandiano, Formigine, coop Ariosto di Reggio Emilia e per Ferrara con la risorsa che, in quest'ultimo caso, sarà inserita nel corner salute presso l'Ipercoop Il Castello.

Coop Allenza 3.0 ricerca anche un addetto al reparto pescheria per il punto vendita di Castelnuovo Rangone.

Per le aree di Liguria, Lombardia e Piemonte Coop seleziona diverse figure, si cercano ad esempio farmacisti per diverse sedi in Liguria, per Mondovì, Varese, Milano, Peschiera Borromeo, Monza e Como.

Coop cerca anche figure di addetti alla vendita e al banco

Coop seleziona ad esempio per Mondovì addetti alle vendite per i settori food, non food e casse. In Lombardia, ad esempio, sono ricercate figure da inserire nel gruppo come risorse di ausilio alla vendita per diversi punti vendita delle province Brescia, Como, Pavia, Bergamo, Milano e hinterland. Le figure si dovranno occupare dell'assistenza alla clientela e non è richiesta alcuna esperienza pregressa.

Per i centri di Monza e Cassano d'Adda si cercano addetti al reparto pescheria mentre si cerca personale da inserire al banco freschi (gastronomia e salumeria e macelleria) per i punti vendita di Parabiago, Busto Arsizio e Cavenago di Brianza. Anche qui saranno valutate candidature alla prima esperienza. Serve disponibilità a lavorare su turni e al lavoro di domenica e nelle giornate festive.

Per l'ipercoop di Casale Monferrato si cerca un panettiere. Infine Coop Lombardia cerca tre tirocinanti da inserire nell'area marketing che saranno impiegati principalmente sul feedback dei consumatori e in ricerche di mercato.

Candidatura assunzioni Coop, come fare per presentarla

Gli interessati a inviare la candidatura per uno degli annunci di lavoro di Coop, possono andare nel sito dell'azienda e inviarlo direttamente in risposta all'annuncio di proprio interesse.