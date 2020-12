Supermercati Alì è una realtà in continua crescita e punta a diverse selezioni di personale per diversi punti vendita italiani. Per continuare ad ampliarsi, Alì cerca giovani, anche senza esperienze dirette nel settore nel proprio curricolo, che sappiano lavorare in gruppo. Alì offre anche corsi di formazione e dà l'opportunità di lavorare in un ambiente giovane. Vediamo le posizioni aperte attualmente nell'azienda.

Alì effettua assunzioni: possibilità per addetti alla vendita e macellai

Vediamo le posizioni aperte ai supermercati Alì. Si cercano addetti alle vendite anche senza esperienza per i punti vendita della provincia di Vicenza.

In particolare per i centri di Dueville, Monticello Conte Otto, Vicenza, Montecchio Maggiore, Montebello e Sovizzo di cercano giovani da avviare alla carriera. Servono flessibilità oraria, disponibilità a lavorare anche nei fine settimana ma non serve esperienza perché si valutano anche candidature alla prima esperienza lavorativa.

Per il punto vendita di Bassano del Grappa invece si cerca la figura di un addetto al reparto macelleria. La risorsa si occuperà di tutti gli aspetti dal taglio della carne all'esposizione e alla vendita nel banco macelleria. Per questa figura professionale sarebbe richiesta un'esperienza pregressa nel settore della Grande Distribuzione Organizzata.

Supermercati Alì seleziona giovani diplomati in materie enogastronomiche

Supermercati Alì nel suo programma di assunzioni in questo periodo punta a selezionare per la zona di Venezia giovani diplomati in materie enogastronomiche per intraprendere una carriera nel settore della carne. Non viene richiesta nessuna esperienza specifica.

Per la zona di Montagnana, territorio in cui ci sarà una prossima apertura, si cercano due addetti alla macelleria. Infine per i Centri logistici di Padova è ricercato il profilo professionale di un responsabile di magazzino. La figura si dovrà occupare del funzionamento del deposito e della corretta fornitura dei materiali ai punti vendita.

Il profilo professionale dovrà rapportarsi continuamente con la rete di vendita e la sede centrale.

Alì assunzioni, come fare per inviare la propria candidatura

Le persone che sono intenzionate a candidarsi possono verificare il dettaglio delle possibilità attualmente esistenti sul sito dei supermercati Alì. È possibile compilare dal sito un apposito form e inviare il curriculum. Le persone saranno ricontattate dall'Ufficio Risorse Umane di Alì qualora il profilo sia coerente con le posizioni aperte. I dati personali rimarranno nell'archivio della catena commerciale per un anno.