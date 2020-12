Despar, catena di centri commerciali, sta effettuando selezioni al fine di assumere personale da inserire nel proprio organico. In particolare, in questa fase, sono ricercate figure per i negozi in Emilia Romagna e Veneto. Addetti alla cassa, addetti ai reparti ortofrutta e al rifornimento scaffali sono le figure professionali richieste. Cercati anche studenti da inserire in organico in un turno lavoro domenicale.

Despar assume addetti per i reparti ortofrutta e macellai

Per i punti vendita della provincia di Bologna, Despar è alla ricerca di addetti da inserire nei propri reparti ortofrutta. Viene richiesta la disponibilità a lavorare su turni e anche nelle giornate domenicali e festive.

Stessa ricerca viene effettuata per Modena, richiesta anche esperienza nella Grande distribuzione organizzata. Per i punti vendita di Bologna sono poi richiesti addetti alla gastronomia che abbiano precedente esperienza nel settore della grande distribuzione alimentare.

Per i punti vendita di Modena, Despar è alla ricerca di figure professionali di macellai con una predisposizione al lavoro a contatto col pubblico e sempre con disponibilità a lavorare nelle giornate festive.

Gruppo Despar cerca store manager per il punto vendita di Misano Adriatico

Per il punto vendita di Misano Adriatico (Rimini), Despar ricerca una figura di responsabilità da inserire come store manager del punto vendita. Per le sedi di Bologna si cerca un addetto per il reparto pescheria che abbia maturato esperienza nel settore in passato.

Despar seleziona poi per la zona di Modena anche studenti che possano essere inseriti nel reparto cassa. Si offrono dei contratti part-time con otto ore di lavoro domenicale. Requisito richiesto è avere compiuto 18 anni. Possibilità per studenti anche nei punti vendita di Reggio Emilia e Bologna. Per Modena poi è cercata la figura professionale di un addetto per la cassa.

Per Ferrara si seleziona la figura professionale di un addetto alla gastronomia. La risorsa verrà inserita in uno dei punti vendita della città estense ed è gradita esperienza pregressa.

Per i punti vendita di Ravenna e Parma si cercano degli addetti al rifornimento degli scaffali. Le figure selezionate dovranno essere disponibili a lavorare su turni, di domenica e nei giorni festivi.

Opportunità in Veneto e come candidarsi

Per il punto vendita di Adria (Rovigo) si cercano addetti a cassa e sala, addetti alla gastronomia e un macellaio. Per questi ruoli nel Veneto è preferibile avere esperienza pregressa.

Per candidarsi alle posizioni aperte da Despar in Emilia Romagna e Veneto occorre andare sul sito dell'azienda. Alla voce relativa alle posizioni aperte in azienda ci sono le varie possibilità. A fianco di ogni annuncio, c'è la possibilità di aprirlo e inviare la propria candidatura.