L'azienda di abbigliamento Pinko sta cercando nuove risorse da inserire nel settore della moda e delle vendite. In particolare ha aperto le selezioni per addetti alle vendite e demand manager. La candidatura dovrà avvenire online, non è indicata una data di scadenza per l'inoltro della domanda.

Offerte di lavoro: Pinko assume addetti alle vendite, i requisiti

Gli addetti alle vendite (sales assistent) hanno il compito di soddisfare il cliente in ogni sua esigenza, garantendo un efficace processo di vendita in ottica total look e cross selling. Inoltre gestiranno le consuete operazioni di manutenzione dei punti vendita che consistono nell'allestimento delle vetrine e nell'organizzazione della merce e del magazzino.

Per quanto riguarda i requisiti, per tale ruolo sono richiesti: un diploma nella scuola media superiore; aver maturato esperienza nel settore della vendita assistita in particolare dell’abbigliamento femminile, anche a contatto con clientela internazionale; bella presenza e passione per la moda; conoscenza degli strumenti informatici; conoscenza della lingua inglese e possibilmente in un'altra lingua; propensione al lavoro di gruppo; disponibilità nei confronti delle esigenze dello store. Il contratto di lavoro offerto è a tempo determinato, mentre la sede lavorativa è Torino.

La stessa offerta di lavoro è attiva anche nello store di Milano, dove è richiesta anche la conoscenza della lingua russa oltre ai requisiti sopraelencati, mentre a Noventa del Piave (Venezia) Pinko cerca addetti alle vendite che parlino il cinese e conoscano il mondo dei buyer asiatici e i loro principali strumenti di comunicazione.

Opportunità di lavoro per laureati, come fare domanda

Pinko offre opportunità di lavoro anche per laureati: in particolare nello store di Fidenza (in provincia di Parma) sta selezionando risorse destinate alla figura di demand manager, la quale si occuperà di supportare le diverse aree di business nella pianificazione e nella realizzazione di progetti inerenti ai sistemi in uso o nuove implementazioni.

Gli aspiranti devono essere in possesso di una laurea triennale in ingegneria gestionale o discipline analoghe, esperienza in ruoli di project management, flessibilità, buoni doti comunicative, conoscenza degli strumenti informatici, padronanza dei flussi e dei principali prodotti software di mercato del settore fashion.

Per candidarsi a tutte le Offerte di lavoro di Pinko è necessario collegarsi sulla piattaforma ufficiale di Pinko nella sezione "careers". In tale ambito compariranno tutte le posizioni aperte a cui sarà possibile proporsi cliccando su "candidati per questa posizione".