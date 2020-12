Nuove opportunità di impiego in Carrefour. La nota catena della GDO, prima distributrice in Europa e seconda nel mondo, è alla ricerca di nuovo personale. L'azienda, che opera in Italia con più di 1.000 punti vendita suddivisi in 48 ipermercati, 13 cash and carry, 630 punti vendita express, 361 supermercati market e 2 store Supeco, recluta frequentemente personale da collocare sia in sede che nei proprio magazzini ed uffici.

Al momento, il Gruppo è alla ricerca di figure da impiegare in Italia come:

Capi reparti gastronomia, pasticceria, panetteria, freschi e macelleria;

Specialisti gastronomia, macelleria, reparto freschi e bar;

Addetto reparto macelleria;

Accademia dei freschi;

Tecnico franchising prodotti libero servizio.

Gli interessati alle posizioni offerte da Carrefour possono inviare la candidatura alla mansione preferita esclusivamente online, nella sezione "Lavora con noi" accessibile dalla pagina internet ufficiale del Gruppo.

Le mansioni e i ruoli dei capi reparto

Al via le selezioni per la posizione di capo reparto gastronomia a Vigevano. Alla risorsa, che avrà la responsabilità commerciale, economica, logistica del reparto affidato in aggiunta a quella del coordinamento della squadra di addetti alle vendite, è richiesta un'esperienza di cinque anni in una posizione analoga. Indispensabili il possesso di ottime doti commerciali, capacità di lavorare in team e orientamento al risultato.

Stessi requisiti ed esperienza sono richiesti per la figura di capo reparto senior nella panetteria e pasticceria dell'ipermercato Carrefour di Casalecchio di Reno (BO).

Su Torino e provincia, invece, Carrefour è a caccia di un capo reparto macelleria con un'esperienza nel ruolo, maturata in contesti simili, di almeno 2 anni.

In aggiunta ai requisiti previsti anche per la figura di capo reparto gastronomia, completano il profilo professionale la passione per il commercio e l'orientamento al cliente.

Ancora, il Gruppo seleziona capi reparti freschi (ortofrutta, gastronomia, pasticceria, panetteria, macelleria) con esperienza di almeno 2 anni per i negozi Carrefour di: Asti, Biella, Novara, Torino, Verbania, Vercelli, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio, Varese, Roma.

Infine, un addetto vendite al reparto macelleria, con esperienza preferibilmente di due anni, è ricercato per i punti vendita di Milano, Come e Varese.

Le diverse figure di specialisti

Carrefour cerca tre risorse da impiegate a Milano nel ruolo di specialista gastronomo. I candidati ideali si occuperanno di seguire le vendite del reparto di riferimento, gestire la clientela nelle fasi del processo di acquisto oltre che assicurare la pulizia e l'ordine del banco.

Agli stessi è richiesta dimestichezza con gli strumenti di lavoro come coltelli, bilance, casse, oltre alla conoscenza dei prodotti gastronomici. Carrefour richiede agli interessati all'offerta di lavoro un'esperienza di almeno 6 mesi in ruoli analoghi nella GDO oppure in piccoli negozi gastronomici. Nessun titolo di studio è indicato dal Gruppo per svolgere la mansione che sarà espletata su disponibilità sia part-time che full-time.

Per Torino e provincia, invece, il Gruppo cerca uno specialista in macelleria. Anche in questo caso il candidato prescelto si occuperà di seguire le vendite del reparto in cui sarà chiamato ad operare oltre che assistere e consigliare i clienti sugli acquisti e mantenere pulito e in ordine il reparto. Agli interessati alla posizione, è richiesta dimestichezza nell'uso delle attrezzature (coltelli, bilance, affettatrici) unitamente alla conoscenza dei tipi di carne da trattare.

Dal punto di vista operativo, le risorse opereranno su turni anche nei giorni festivi. Preferita da Carrefour un'esperienza di 6 mesi in simili realtà per candidarsi al ruolo.

Selezioni aperte, altresì, per la figura di specialisti di reparto su tutti i settori freschi (macelleria, ortofrutta, pasticceria, panetteria e gastronomia). I candidati ideali dovranno soddisfare i requisiti previsti per lo specialista in macelleria e in gastronomia e saranno inseriti nei punti vendita di Milano, nelle rispettive province e a Roma.

Diversamente, un addetto al bar, con pregressa esperienza in ruoli analoghi e preferibilmente in possesso dell'attestato HACCP, è ricercato per i punti vendita di Milano.

Opportunità per neodiplomati

Il piano di reclutamento di personale attivato interessa anche i diplomati.

Il Gruppo, infatti, apre le candidature all'accademia dei freschi Carrefour. Nello specifico, la selezione riguarda i neodiplomati provenienti dalle scuole del mestiere e istituti professionali che seguiranno un percorso di conoscenza in tutti i reparti freschi utile per identificare un reparto di destinazione dove le risorse saranno dettagliatamente specializzate. Ai candidati, seguiti da un tutor, è richiesta la disponibilità a trasferte sul territorio italiano ed il possesso di un auto propria.

Le zone di lavoro sono: Milano, Torino, Imperia, Bologna, Roma.

Come candidarsi alle posizioni Carrefour

Il Gruppo usa come principale strumento per la raccolta delle candidature la piattaforma web riservata alle carriere e selezioni, Carrefour “Lavora con noi".

In questa sezione è possibile visionare le Offerte di lavoro disponibili, rispondere online a quelle affini al proprio profilo ed inserire il curriculum vitae nel database Carrefour.