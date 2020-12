Eurospin, il più grande discount italiano assume nuove figure professionali. Il Gruppo, presente in Italia da 27 anni e con oltre 1.200 punti vendita e 15.000 dipendenti, recluta frequentemente nuovo personale. Dal 26 novembre ad oggi tante le nuove Offerte di lavoro riguardanti i punti vendita dislocati su tutto il territorio italiano. Attualmente, Eurospin è alla ricerca di commesse/i, assistenti e vice assistenti di filale, addetti al reparto macelleria, al banco gastronomia e ortofrutta.

I candidati interessati alle posizioni aperte dal Gruppo possono inoltrare la candidatura esclusivamente online.

Sulla pagina ufficiale di Eurospin, infatti, nella sezione "Lavora con noi", è possibile consultare l'elenco di tutte le risorse ricercate dal Gruppo ed inviare la candidatura alla posizione desiderata.

La figura di addetto alle vendite

Eurospin assume nuovi addetti alle vendite. I candidati prescelti dal Gruppo saranno chiamati a svolgere tutte le attività operative utili ad assicurare una gestione efficace dei punti vendita in cui lavoreranno. Si occuperanno di assistere la clientela in tutte le fasi del processo di acquisto, delle operazioni riguardanti la cassa oltre che della scaffalatura della merce nei reparti dedicati.

Eurospin è a caccia di commessi/e flessibili, affidabili e seri. Completano il profilo il possesso di spiccate doti comunicative, relazionali e l'attitudine a lavorare in team.

Dal punto di vista operativo, il Gruppo richiede ai candidati la disponibilità a svolgere la prestazione lavorativa secondo turni anche nei giorni festivi. È inoltre necessario avere la residenza in zone limitrofi al luogo di lavoro ed essere automuniti.

Nessun titolo di studio è invece richiesto per la svolgimento della mansione mentre verranno valutate positivamente precedenti esperienze maturale nella GDO e nel settore alimentare.

Attualmente, Eurospin cerca addetti alle vendite da inserire nei punti vendita di: Falconara Marittima (AN), Fogliano Redipulgia (GO), Spilimbergo (PN), Melito (NA) - nuova apertura, Castel San Giovanni (PC), Reggio nell'Emilia (RE), Roma, Salerno e provincia, Medesano (PR), Montelupo Fiorentino (FI), Urbino (PU), Fabriano (AN), Malnate (VA), Santa Teresa di Gallura (SS).

Non molto differente dalla figura di addetto alle vendita è quella di addetto vendita ortofrutta. I requisiti da soddisfare per poter lavorare in questo ruolo sono uguali a quelli sopra richiamati per la classica figura di addetto alle vendite. Le risorse sono ricercate da Eurospin per i punti vendita di Abbiategrasso (MI) e Robecchetto con Induno (MI).

La figura di addetto al reparto macelleria e del macellaio

Il candidato ideale, interessato alla posizione di addetto al reparto macelleria, dovrà avere una conoscenza approfondita di tutti i prodotti da macelleria, anche di quelli locali. Gestirà la clientela in tutto il processo di acquisto in modo da soddisfare e fidelizzare i potenziali acquirenti. Inoltre, svolgerà le operazioni di preparazione dei prodotti da vendere al banco rispettando le procedure HCCP per garantire la conservazione dei prodotti.

L'addetto al reparto macelleria garantirà la perfetta pulizia degli utensili da lavoro e del banco curando anche l'esposizione ed il rifornimento dei prodotti. Eurospin richiede alle risorse interessate al ruolo un'esperienza pregressa maturata in ambito GDO o in aziende alimentari.

Fra i requisiti da possedere obbligatoriamente: precisione, estrema serietà, capacità relazionali e comunicative, possesso del mezzo di trasporto e l'essere residenti in zone vicine al luogo di lavoro. Nessun titolo di studio è indicato dal Gruppo per svolgere la mansione che sarà espletata su turni anche nei giorni festivi.

Tali requisiti devono essere soddisfatti anche dagli interessati al ruolo di macellaio. La figura dovrà avere una buona conoscenza delle varie tipologie di carne e dei tagli.

Si occuperà del confezionamento dei prodotti e dovrà dimostrare dimestichezza nell’utilizzo di coltelli e affettatrici garantendone la sanificazione.

Eurospin ricerca addetti al reparto macelleria da impiegare nelle filiali di Perugia, Bastia (PG), Melito (NA). I macellai invece opereranno nei punti vendita di Fidenza (PR), Castel San Giovanni (PC), Opera (Mi), Parma, Luino (Va).

L'addetto al banco gastronomia

Un'altra figura ricercata da Eurospin è quella di addetto al banco gastronomia o gastronomi. I candidati saranno responsabili della vendita assistita al banco di prodotti e tipicità locali. Cureranno le operazioni necessarie alla preparazioni di prodotti da banco (salumi, formaggi, etc...) sempre nel rispetto delle procedure HCCP. Le stesse dovranno soddisfare i requisiti obbligatori e preferenziali previsti per le figure sopra indicate.

Eurospin seleziona addetti al banco gastronomia o gastronomi per i discount di Castel San Giovanni (PC), Robecchetto con Induno (MI), Benevento (BN), Melito (NA).

Assistente di filiale e vice assistente di filiale

L'assistente di filiale Eurospin svolgerà prevalentemente lavori attinenti la gestione del personale presente all'interno del punto vendita sia sul fronte della programmazione degli orari che di supporto al raggiungimento degli obiettivi. Dovrà avere ottime capacità organizzative, comunicative, di analisi e pianificazione oltre ad essere dinamico, affidabile, predisposto all'ascolto e capace di lavorare in squadra.

Eurospin richiede alle risorse interessate ad occuparne il ruolo: disponibilità a lavorare su turni e festivi, la residenza in zone limitrofi, essere automuniti.

Anche in questo caso, sarà valutata positivamente un'eventuale esperienza maturata in ambito GDO o nel settore alimentare. Le risorse saranno inserire nei discount di Falconara, Pieve a Nievole (PT), Firenze, Campo Bisenzio (FI), Pontremoli (MS)

Il vice assistente di filiale affiancherà l'assistente nello svolgimento delle sue mansioni e dovrà essere in possesso dei requisiti previsti per l'assistente di filiale. Tale figura è richiesta da Eurospin per i punti vendita di Pavullo nel Frignano (MO), Castelnuovo Rangone (MO), Trezzano sul Naviglio (MI), Leno (BS), Carpi (MO), Voghera (PV), Abbiategrasso (MI), Robecchetto con Induno (MI), Villadossola (VB).

Come inviare la candidatura in Eurospin

Inviare la candidatura alle posizioni offerte dal Gruppo è semplice.

Occorre collegarsi sulla pagina internet ufficiale di Eurospin e compilare, previa registrazione, il form online messo a disposizione per ogni posizione aperta.