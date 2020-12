Acqua & Sapone recluta nuove risorse. Il gruppo - specializzato in prodotti di bellezza, igiene personale e casalinghi - avvia frequentemente assunzioni di nuove figure professionali essendo in costante crescita e in continuo rinnovamento. Nata nel 1992 e con oltre 700 punti vendita distribuiti capillarmente sul territorio nazionale, l'azienda offre a chi è interessato a lavorare in un ambiente dinamico, moderno ed accogliente, la possibilità di partecipare alla selezione di personale lavorativo da inserire nei punti vendita del Gruppo presenti in tutta Italia.

Al momento, Acqua & Sapone è alla ricerca di addetti/e alle vendite per i negozi già esistenti e di aspiranti tirocinanti nello stesso ruolo.

In particolare a Paderno Dugnano (MI), Como e Nembro (BG), il Gruppo seleziona risorse che andranno a rivestire il ruolo di addetto/a alle vendite specificatamente in negozi di nuova apertura.

La candidatura alle Offerte di lavoro proposte da Acqua & Sapone va inoltrata esclusivamente online. Nella pagina ufficiale del Gruppo, più in particolare nella sezione "Lavora con noi", è possibile prendere visione dell'elenco delle figure ricercate e procedere con l'inoltro della domanda.

La figura di Addetto alle Vendite

Acqua & Sapone, per i suoi punti vendita già aperti, è alla ricerca di candidati addetti alle vendite dinamici, spigliati e predisposti a lavorare a contatto con i clienti. Le risorse si occuperanno di assistere la clientela in tutte le fasi del processo di acquisto fornendo supporto e consigli nella ricerca e scelta dei prodotti svolgendo, in pratica, attività di consulenza nelle vendite.

Dal punto di vista operativo, gli addetti alle vendite saranno responsabili del rifornimento e del riordino della merce negli appositi scaffali oltre che della gestione di tutte le attività di incasso del punto vendita in cui saranno chiamati ad operare. Inoltre, gli stessi dovranno occuparsi della pulizia e della cura dei locali Acqua & Sapone.

Ai candidati interessati alla mansione è richiesto il possesso di alcuni requisiti a carattere personale: ottime capacità relazionali, comunicative e di apprendimento e la conoscenza degli strumenti informatici di Windows.

Sei favorevole al rientro a scuola in presenza dal 7 gennaio? Clicca qui, partecipa al nostro sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Al contrario, nessuna esperienza pregressa in ruoli analoghi o il possesso di particolari titoli di studio sono indicati da Acqua & Sapone per avere accesso alla posizione aperta in tutt'Italia.

Gli aspiranti tirocinanti

Il gruppo offre la possibilità, a chi fosse interessato, di svolgere anche dei tirocini formativi presso i propri punti vendita. Lo scopo di tali percorsi di apprendimento è di far acquisire le giuste competenze e conoscenze a coloro che non hanno mai lavorato nel settore del commercio.

I requisiti da soddisfare per poter avere accesso ai tirocini per la posizione di aspirante addetto alle vendite non differiscono da quelli previsti per la figura classica di addetto sopra menzionata. La posizione è aperta per i negozi Acqua & Sapone su tutto il territorio italiano.

Come inviare la candidatura in Acqua & Sapone

Candidarsi ad una delle offerte di lavoro di Acqua & Sapone è abbastanza semplice. Il Gruppo raccoglie le domande pervenute solo sulla pagina internet ufficiale. Dalla sezione "Lavora con noi", è possibile infatti procedere all'inoltro della domanda previa comunque registrazione al sito.