Amazon, azienda operante nel settore del commercio elettronico mira al potenziamento dei propri poli logistici e ha aperto nuove assunzioni per magazzinieri in alcune sedi presenti in Italia. Per candidarsi non sarà necessario un diploma di scuola superiore.

Amazon: selezioni nei punti logistici d'Italia

Nel dettaglio, stando alle recenti Offerte di lavoro pubblicate dall'azienda, Amazon è alla ricerca di addetti al magazzino da destinare nei punti logistici di Colleferro (Roma), Roma Centro, Arzano (Napoli), Catania e Magione in provincia di Perugia. Si tratta di una buona opportunità per molti giovani in cerca di un'occupazione che avranno la possibilità di svolgere le proprie mansioni per conto di una delle più grandi aziende del commercio elettronico presenti anche in Italia.

Attualmente, Amazon conta più di 800 mila collaboratori che operano nelle filiali di tutto il mondo e le assunzioni continuano al fine dell'ampliamento degli organici.

Assunzioni in corso per addetti al magazzino

In particolare, le attuali assunzioni riguardano addetti al magazzino da inserire nelle filiali di Colleferro (Roma), Roma, Arzano in provincia di Napoli, Catania e Magione (Perugia). Le risorse saranno responsabili del ricevimento, dello stoccaggio e della spedizione della merce arrivata in magazzino. Inoltre, si occuperanno di scansionare gli ordini con l'utilizzo di uno scanner e di imballare gli articoli per la loro preparazione alla spedizione. Saranno garanti degli ordini della clientela e forniranno le informazioni necessarie sulle spedizioni, oltre a garantire la corretta tenuta dei pacchi in magazzino.

I requisiti richiesti

Gli addetti al magazzino avranno la possibilità di crescere sia dal punto di vista professionale che personale e pertanto, non viene richiesto un diploma di istruzione secondaria di secondo grado anche se è preferibile un'esperienza comprovata e maturata nel settore della grande distribuzione organizzata e nell'ambito della logistica ed in particolare come carrellista, magazziniere, addetto alle spedizioni, nell'ambito vendite, retail, nel settore della ristorazione, come addetto allo smistamento delle merci o nell'ambito delle industrie alimentari e catering.

I candidati ideali, dovranno essere in possesso della patente di guida categoria B ed essere auto muniti per garantire trasferte e trasferimenti sul territorio nazionale, oltre a avere capacità di organizzazione e di pianificazione, attitudine al lavoro di squadra e al problem solving e propensione ai lavori manuali ed operativi. Le candidature potranno essere inoltrate secondo la modalità telematica attraverso il portale dell'azienda, dove i candidati potranno inviare il curriculum vitae.