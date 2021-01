Bartolini assume nuovo personale diplomato e laureato. In particolare si ricercano impiegati, supervisori di magazzino e laureati. Le candidature dovranno avvenire in modalità telematica, non è indicata una data di scadenza per l'inoltro della propria domanda.

Offerte di lavoro di Brt per risorse con diploma

L'azienda italiana attiva nel settore del trasporto di merci sta cercando impiegati e supervisori di magazzino. Bartolini ha aperto le selezioni per impiegati data entry dei dati relativi alle spedizioni in partenza dalla filiale: la figura dovrà essere disponibile in orario pomeridiano-serale e avere padronanza degli strumenti informatici.

Le sedi del lavoro sono Firenze Osmannoro, Padova interporto, Settimo Torinese, Milano sud, Milano Bovisa. Inoltre la società cerca impiegati operativi per effettuare mansioni di ufficio riguardanti una piccola filiale, tra cui bollettazione, gestione cassa e gestione delle spedizioni. Per tale posizione sono necessari un diploma di ragioneria o equivalente, esperienza in attività di ufficio, padronanza degli strumenti informatici. Le sedi lavorative sono Rovato (in provincia di Brescia) e Viterbo. Infine si assumono impiegati per l'assistenza clienti a Pomezia (in provincia di Roma) e impiegati ufficio prese e consegne nella sede di Cinisello Balsamo (Milano).

I supervisori di magazzino supportano il responsabile di reparto nella gestione delle spedizioni dagli altri centri e del loro smistamento.

In particolare a Gorizia, Settimo Torinese e Padova Messaggeria si cercano supervisori notturni per le spedizioni in arrivo, inoltre a Settimo Torinese si cercano anche supervisori delle merci in partenza con orario pomeridiano.

Brt: le opportunità lavorative per laureati e come fare domanda

Le selezioni di Bartolini per laureati riguardano le seguenti posizioni:

Pudo (punti di ritiro e consegna spedizioni) manager : la risorsa gestirà la parte logistica degli ordini; deve aver maturato esperienza triennale nello stesso ambito, aver conseguito una laurea (non è specificato in quale ambito) e conoscere l'inglese. La sede lavorativa è Bologna.

: la risorsa gestirà la parte logistica degli ordini; deve aver maturato esperienza triennale nello stesso ambito, aver conseguito una laurea (non è specificato in quale ambito) e conoscere l'inglese. La sede lavorativa è Bologna. Marketing data analyst: per gestire i piani di marketing “customer centric” orientati allo sviluppo del business. Il candidato deve avere una laurea magistrale in ambito economico, conoscere l'inglese e gli strumenti informatica, aver maturato esperienza di cinque anni nel medesimo settore. La sede del lavoro è Bologna.

data analyst: per gestire i piani di marketing “customer centric” orientati allo sviluppo del business. Il candidato deve avere una laurea magistrale in ambito economico, conoscere l'inglese e gli strumenti informatica, aver maturato esperienza di cinque anni nel medesimo settore. La sede del lavoro è Bologna. Operational process development senior engineer: per l'analisi dei processi operativi che regolano l'erogazione dei servizi di trasporto. Il candidato ideale ha una laurea in ingegneria gestionale ed esperienza nel settore logistico distributivo all'interno di aziende, conosce l'inglese e gli strumenti informatici. Anche in questo caso la sede lavorativa è Bologna.

Per candidarsi alle Offerte di lavoro di Bartolini è necessario collegarsi sul sito ufficiale dell'azienda nella sezione "lavora con noi" e poi in "consulta le nostre inserzioni".

In seguito basterà scegliere la posizione d'interesse e cliccare su "invia curriculum".