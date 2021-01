Nuove opportunità di lavoro nel gruppo Ferrero, che ha avviato una campagna di assunzioni di personale da inserire in alcuni stabilimenti produttivi presenti in Italia. Nello specifico, l'azienda ricerca varie figure fra cui operai di produzione, E-Commerce Development Manager, Junior Brand Manager, responsabili manutenzione, manutentori meccanici, per la sede di Milano, Balvano (Potenza), Alba(Cuneo), Sant'Angelo dei Lombardi (Avellino) e Pozzuolo Martesana (Milano). I candidati ideali sono giovani anche senza esperienza, diplomati o anche laureati che intendono intraprendere assunzioni e tirocini.

La ricerca è aperta ad entrambi i sessi. Non sono previsti termini per proporre la candidatura. Tutti coloro che hanno voglia di lavorare nel gruppo Ferrero potranno inoltrare la candidatura attraverso il sito web dell'azienda. Basta accedere alla sezione "Offerte di lavoro," dove i candidati possono allegare il curriculum per la posizione d'interesse.

Ferrero avvia nuove assunzioni per operai di stabilimento e manutentori

L'azienda Ferrero ricerca operai di stabilimento che dovranno essere capaci di utilizzare le attrezzature per la produzione di dolci e cioccolato. Per le selezioni, non vengono richiesti particolari requisiti ma i candidati ideali dovranno avere conoscenze in ambito tecnico, attitudine nella risoluzione di problematiche. Gli stessi saranno inseriti negli stabilimenti di Alba (Cuneo), Balvano (Potenza), Pozzuolo Martesana (Milano), Sant'Angelo dei Lombardi (Avellino).

Saranno reclutati anche manutentori meccanici che si occuperanno delle attività di manutenzione preventiva delle attività di controllo e di manutenzione delle macchine. In questo caso, si richiede il possesso di un diploma di maturità o qualifica professionale in ambito elettronico, meccanico, tecnico o un'esperienza di un anno in un settore simile.

Un'altra figura ricercata è quella di manutentore elettronico, addetto ad eseguire attività di manutenzione preventiva, e ad aggiustare impianti di produzione dentro lo stabilimento. Inoltre, interviene su problematiche sia software che hardware inerenti all’automazione industriale. Fra i requisiti richiesti c'è sicuramente l'aver conseguito un diploma di maturità in ambito elettronico/elettrotecnico/meccatronico.

Deve inoltre avere maturato una capacità di analisi di guasti e diagnostica su diverse tipologie di processi e deve esser disponibile a lavorare sui 3 turni. Deve conoscere le procedure da seguire per intervenire su macchine più o meno complesse. Gli stabilimenti dove andranno a lavorare i manutentori sono: Pozzuolo Martesana (Milano), Bovenza e Potenza.

Posizioni aperte per E-Commerce Development Manager, responsabili manutenzione

Per la posizione di sviluppatori di E-commerce si cercano giovani laureati con master in Ingegneria Gestionale o Economia o Matematica o Statistica. Occorre avere 4-6 anni di esperienza in ruoli simili e bisogna essere focalizzati sullo sviluppo di progetti legati all'E-commerce e avere forti capacità analitiche. Occorre anche conoscere le principali metodologie e gli strumenti di project management.

Lo scopo del ruolo che fa capo all'E-Commerce development manager è sviluppare e supportare la strategia di E-commerce attraverso l'attivazione del canale. La sede di lavoro è lo stabilimento di Alba. Si ricercano anche responsabili della manutenzione delle strutture che saranno incaricati di definire e supportare tutte le attività relative agli impianti di fabbrica. Essi sono responsabile di garantire la manutenzione e progettare nuove strutture conformi alle normative locali, coordinare la manutenzione nelle strutture. Il candidato ideale deve avere una laurea magistrale in edilizia, ingegneria civile o meccanica; parlare in modo fluente l'inglese; deve essere disponibile alla mobilità internazionale e al lavoro su turni. Le sedi di lavoro sono S.Angelo dei Lombardi e Balvano.

Si cercano anche leader operativi di turno (shift operative leader), i quali devono supportare l'esecuzione della produzione, coordinando il team di linea nelle attività operative e garantendo la presenza dei fattori produttivi sul turno. Saranno responsabili dell'interruzione o del rallentamento della produzione delle linee sulla base delle informazioni provenienti dagli operatori. Lo shift operative leader assicura l'ottimizzazione dei fattori produttivi (materiale, metodo, forza lavoro e macchinari) fornendo tutte le informazioni necessarie al responsabile UGP in merito all'utilizzo e alla gestione durante il turno. Il candidato ideale deve avere una laurea magistrale in ingegneria meccanica o industriale, ingegneria gestionale, ingegneria chimica.

La sede di lavoro è S.Angelo dei Lombardi (AV)

Un'altra figura ricercata è quella di Junior Brand Manager che avrà il compito di partecipare alla definizione del budget per i costi associati alle linee di prodotto, ovvero pubblicità, costi promozionali e costi associati a ricerche e analisi di mercato, monitorando anche il rispetto dei dati di budget e l'andamento economico in corso. Per tale posizione occorre avere una laurea magistrale con punteggio minimo 105/110 e un'esperienza nel marketing.

Infine il Responsabile Pianificazione Operativa di Stabilimento per le sedi di Balvano e Sant'Angelo si occuperà di pianificazione operativa, ovvero assicurare l'esecuzione del programma sulla produzione definita per SKU. Ottimizza l'utilizzo degli asset produttivi (linee-macchinari, materiale, personale), in particolare definendo il dimensionamento del personale di produzione, garantendo così la migliore soluzione al trade off di flessibilità dei costi, nel rispetto del budget di produzione.

Supervisiona e gestisce i livelli delle scorte di imballaggi, sorprese, materie prime e semilavorati gestendo gli ingressi e le richieste di materiali ai fornitori (call off). Deve avere una laurea magistrale in ingegneria Gestionale o Industriale e almeno cinque anni di esperienza lavorativa nella funzione di pianificazione della catena di produzione.