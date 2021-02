Just Eat, gruppo attivo nell'ambito delle prenotazioni online di pasti a domicilio che opera con ristoranti partner in tutto il mondo, sta cercando addetti alle consegne (rider) in Italia. L'azienda fa da intermediaria tra i ristoranti che effettuano consegne a domicilio e gli ordini dei clienti: i rider si occupano proprio di portare i pasti presso il domicilio della clientela. Per candidarsi a tale posizione di lavoro non è richiesto un particolare titolo di studio e non è indicata una data di scadenza per l'inoltro della domanda.

Just Eat: lavoro per rider, i requisiti e le mansioni

Per diventare un addetto alle consegne di Just Eat è necessario essere in possesso di uno smartphone con un piano dati attivo, avere un mezzo proprio al fine di portare a termine le consegne, avere a disposizione uno zaino per portare il cibo a domicilio e una borsa termica.

Il lavoro offerto non implica particolari vincoli: coloro che decideranno di lavorare come rider di Just Eat potranno scegliere quando collegarsi sull'applicazione e quali ordini consegnare in base alle proprie necessità. L'azienda non richiede al candidato di aver già svolto tale lavoro precedentemente e non specifica che l'aspirante debba essere in possesso di un particolare titolo di studio. I compensi sono somministrati direttamente sul conto corrente del lavoratore con cadenza settimanale e in riferimento agli ordini consegnati nella settimana precedente. Le opportunità di guadagno, dunque, sono strettamente connesse al numero di consegne effettuate e alla distanza percorsa per effettuarle.

Offerte di lavoro: altre opportunità presso Just Eat

Oltre alla posizione di rider, Just Eat offre ulteriori possibilità lavorative consultabili nella sezione "Carriere" del sito ufficiale dell'azienda. Tra queste:

a Rimini, Modena e Ferrara cerca responsabili per le operazioni di consegna di cibo che abbiano una formazione professionale completata con esperienza lavorativa e/o una laurea;

per le operazioni di consegna di cibo che abbiano una formazione professionale completata con esperienza lavorativa e/o una laurea; a Milano sono aperte posizioni per personale laureato e/o con formazione professionale da assumere come senior driver coordinator per coordinare le operazioni quotidiane dell'azienda; specialista in operazioni di espansione; city operation manager; corporate communications & Pr manager Italia; planner; vendite interne; ragioniere.

Assunzioni per rider: come candidarsi

Per candidarsi come addetto alle consegne/rider in Just Eat è necessario collegarsi sul sito ufficiale dell'azienda nella sezione "application".

In tale ambito bisognerà inserire i propri dati anagrafici, il numero di telefono, la città in cui si è disposti a lavorare e cliccare su "inizia". Per completare le operazioni è necessario iscriversi al sito.