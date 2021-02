Starbucks sta cercando personale da assumere all'interno dei suoi punti vendita per il potenziamento dell'organico aziendale. In particolare le risorse saranno inserite come baristi e manager: per il primo ruolo non è richiesta esperienza pregressa in un ruolo analogo, mentre per la posizione di manager è necessario aver già lavorato nello stesso ambito. Le domande di partecipazione alle selezioni dovranno essere inviate online, non è indicata una data di scadenza per l'inoltro del proprio curriculum vitae.

Assunzioni per baristi in Starbucks: le mansioni e i requisiti

La catena di caffè americana, mediante il gruppo Precassi di cui è partner, sta selezionando baristi senza esperienza che siano orientati ai rapporti con la clientela e abbiano una buona conoscenza della lingua inglese.

Le risorse devono essere anche curiose, dinamiche, coffee lover e propense al lavoro di gruppo, mentre la conoscenza di una eventuale altra lingua sarà considerata in maniera positiva ai fini delle assunzioni.

I contratti di lavoro offerti sono part-time per le sedi di Serravalle Scrivia in provincia di Alessandria e Torino (Piemonte) e presso l'aeroporto Malpensa a Milano (Lombardia), oppure di stage con possibilità di crescita all'interno dell'azienda presso la sede di Milano.

L'azienda ricerca store manager e assistenti, come candidarsi alle offerte di lavoro

Starbucks seleziona anche laureati per la carriera da assistente manager oppure store manager. La prima figura sarà assunta a Torino oppure a Milano e si occuperà di supportare lo store manager nella gestione del punto vendita.

L'azienda offre un percorso di formazione e un bonus a seconda delle performance dello store. Per candidarsi a tale posizione è necessario aver un'esperienza di tre anni come assistente store manager, capacità analitiche riguardo all'andamento di un processo aziendale, conoscenza della lingua inglese mentre l'eventuale conoscenza di altre lingue sarà considerata un plus.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Gli store manager guidano il gruppo per raggiungere gli obiettivi commerciali preposti, si accertano che i prodotti siano presentati bene all'interno degli store e svolgono attività di supervisione. Oltre ad aver accumulato esperienza come store manager, dovranno possedere i medesimi requisiti già elencati per la precedente offerta di lavoro. Le selezioni per store manager riguardano il punto vendita di Milano.

Per candidarsi alle opportunità di lavoro di Starbucks è necessario recarsi sulla piattaforma ufficiale del gruppo Percassi nella sezione "Lavora con noi" e poi "opportunità professionali". In tale ambito bisognerà cliccare su "Food&beverage" e selezionare la posizione d'interesse.