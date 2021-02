La Banca d'Italia ha pubblicato un bando di concorso attraverso il quale si andrà a selezionare nuovo personale diplomato: il profilo riguarda quello di vice assistente amministrativo, per il quale sarà sufficiente il solo possesso del diploma d'istruzione di secondo grado di durata quinquennale.

Potranno partecipare alla selezione di 40 nuove unità, anche i possessori del titolo di studio conseguito all'estero oppure di titoli esteri conseguiti in Italia, considerati equivalenti a quelli indicati nel bando di concorso.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire telematicamente, attraverso il sito web della Banca, entro il prossimo 9 marzo.

Altri requisiti richiesti per il profilo di vice assistente

Oltre al diploma di scuola superiore, è necessario che i candidati siano in possesso di ulteriori caratteristiche, come:

maggiore età;

cittadinanza italiana o di altro Paese membro dell'UE, o altra cittadinanza;

idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni;

godimento di diritti civili e politici;

non aver tenuto comportamenti incompatibili con le mansioni da svolgere presso la Banca d'Italia.

Preselezione per titoli sulla base del voto del diploma

Nell'eventualità in cui il numero delle domande dovesse essere superiore alle 5.000 richieste, l'amministrazione si riserverà la facoltà di effettuare una preselezione per titoli.

A tal proposito, a ogni candidato al profilo di vice assistente amministrativo verrà assegnato un punteggio sulla base del voto conseguito all'esame di maturità: i punti assegnabili andranno da un minimo di uno a un massimo di nove.

Come specificato nell'art. 3 del bando di concorso, il risultato della preselezione sarà reso noto sul sito web della Banca entro il mese di marzo 2021: potranno partecipare alla prova scritta tutti i candidati classificatisi nelle prime 5.000 posizioni, nonché gli eventuali ex aequo nell'ultima posizione disponibile.

Prova scritta e prova orale

La prova scritta per il profilo da vice assistente consiste in un questionario, da svolgere in 100 minuti, consistente in 100 domande a risposta multipla, relativamente a materie indicate in un allegato al bando di concorso, consultabile sul sito web di Banca d'Italia.

Potranno accedere alla prova orale i 600 candidati che otterranno il punteggio maggiore nella prova scritta, nonché gli eventuali ex aequo nell'ultima posizione disponibile: la prova orale, consisterà in un colloquio sulle materie indicate nel bando di concorso e in una conversazione svolta in lingua inglese.

I risultati saranno resi noti direttamente sul sito web della Banca d'Italia.