Lego, la nota azienda danese produttrice di giocattoli, sta cercando nuovo personale per i suoi punti vendita italiani tramite il gruppo Percassi di cui è partner. In particolare ha aperto le selezioni per addetti alle vendite da assumere con contratto part-time o con contratto di stage. Non è indicata una data di scadenza per l'inoltro della propria domanda di partecipazione alla selezione in modalità telematica.

Lego assume addetti alla vendita, le mansioni e i requisiti necessari per accedere

Gli addetti alle vendite si occupano di accompagnare e di assistere la clientela in tutte le fasi dell'acquisto all'interno dei negozi.

Inoltre devono assicurarsi che i punti vendita siano sempre correttamente riforniti, puliti e ordinati in modo da garantire al cliente un'ottima esperienza. Lego richiede risorse dinamiche e attive che saranno indirizzate in un percorso formativo volto all'acquisizione delle relative competenze, a cui conferisce anche il compito di allestire attività ludiche all'interno dei negozi per coinvolgere i più piccoli. Altri requisiti richiesti sono: propensione al lavoro di gruppo, proattività, curiosità e passione per il mondo della vendita assistita, buona conoscenza della lingua inglese. Per il contratto di stage non è richiesta alcuna esperienza pregressa, mentre per coloro che intendono candidarsi per il contratto part-time è preferibile (ma non obbligatorio) aver svolto mansioni nello stesso ambito lavorativo.

La conoscenza di ulteriori lingue è considerata un vantaggio per gli aspiranti.

Offerte di lavoro Lego: le sedi e come inviare la propria domanda di partecipazione alla selezione

Le assunzioni di Lego con contratto di stage riguardano le sedi di Grugliasco in provincia di Torino e Torino (Piemonte), Bari (Puglia), Carugate e Arese in provincia di Milano (Lombardia), Marghera in provincia di Venezia e Verona (Veneto), Genova (Liguria), Bologna (Emilia Romagna).

I contratti per addetto alle vendite part-time sono disponibili nei centri di Chieti (Abruzzo), Bari (Puglia), Palermo (Sicilia).

Per candidarsi alle Offerte di lavoro di Lego bisogna recarsi sulla piattaforma ufficiale del gruppo Percassi nella sezione "lavora con noi" e in seguito "opportunità professionali". Si accederà, dunque, a una pagina in cui cliccare su "Retail" per visionare tutte le posizioni inerenti all'ambito delle vendite.

Sarà necessario, a questo punto, scegliere una delle opportunità proposte da Lego e inoltrare il proprio curriculum vitae con i propri dati anagrafici, le eventuali esperienze professionali e un indirizzo personale di posta elettronica.