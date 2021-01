Eurospin è un'azienda italiana che opera nel settore della grande distribuzione organizzata dal 1993. Conta oltre 1200 centri commerciali diffusi in Italia, in Croazia e in Slovenia. L'azienda, in questa fase, sta vivendo una nuova fase di espansione e in questo inizio 2021 ha già pubblicato diversi annunci per selezionare nuovo personale da inserire nei propri punti vendita. In particolare in questa fase sono cercate figure professionali di addetti alla vendita da inserire in diverse sedi italiane.

Eurospin seleziona addetti alla vendita in diversi centri commerciali italiani

Eurospin è un marchio diffuso in maniera capillare su tutto il territorio nazionale italiano.

Tra le principali posizioni aperte in questa fase nell'azienda c'è quella di addetto alle vendite. Le figure professionali che saranno selezionate avranno diverse funzioni nel punto vendita: si occuperanno delle operazioni di cassa, dell'assistenza ai clienti, della sistemazione e della cura dell'esposizione al pubblico della merce sugli scaffali. Costituiscono requisiti indispensabili avere un approccio positivo con la clientela e il fatto di sapere lavorare in squadra, si richiedono la disponibilità a lavorare su turni e anche nelle giornate festive. Eventuali esperienze esistenti ovviamente saranno considerate in maniera positiva ma non costituiscono un requisito essenziale. Eurospin cerca addetti da inserire nei propri punti vendita di: Sassocorvaro, Ancona, Senigallia, Macerata, Corbetta (Mi), San Vito al Tagliamento (Pn), Casale sul Sile (Tv), Carpi, Correggio, Scandiano, Castel Mella e Rovato (Bs), Ravenna, Prato, Urbania, Santa Teresa di Gallura (Ss), Schio (Vi), Scapaccio (Sa), Agropoli (Sa), Costabissara (Vi), Asti, Fabriano, Fano e Forlì.

Assunzioni Eurospin: si selezionano anche gastronomi e un addetto al reparto ortofrutta

In questa fase Eurospin seleziona anche figure professionali di gastronomi da inserire nei propri punti vendita. I candidati selezionati dovranno assistere il cliente al banco, eseguiranno le attività necessarie alla preparazione dei prodotti come ad esempio formaggi, salumi, si occuperanno di rifornimento, cura dell'esposizione e della pulizia del banco.

Eurospin seleziona figure di gastronomi per le sedi di San Vito al Tagliamento (Pn), Oderzo e Casale sul Sile (Tv), Robecchetto con Induno (Mi), Castelnuovo Rangone (Mo), Casalmaggiore (Cr), Udine, Genova, Cairo Montenotte (Sv), Trezzano sul Naviglio (Mi) e Corbetta (Mi).

Si cerca anche il profilo professionale di un addetto al reparto ortofrutta per il punto vendita di Argenta (Ferrara).

Per candidarsi a lavorare in Eurospin occorre andare nel sito dell'azienda alla sezione posizioni aperte, si può cliccare sull'offerta di lavoro di proprio interesse. Da lì si apre la possibilità di candidarsi inviando il proprio curriculum.