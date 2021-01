La catena di abbigliamento Alcott sta cercando personale da inserire all'interno dei suoi negozi. Le selezioni sono rivolte, in particolare, a risorse da assumere nel ruolo professionale di addetto alle vendite. Le candidature dovranno pervenire all'azienda in modalità telematica, non è indicata una data di scadenza per l'inoltro della propria domanda di partecipazione alla selezione.

Offerte di lavoro: Alcott assume addetti alle vendite, le mansioni e i requisiti

Gli addetti alle vendite sono figure professionali che si occupano di assistere i clienti in tutte le fasi dell'acquisto all'interno dei negozi.

Per ricoprire tale ruolo, Alcott cerca candidati propositivi, con voglia di fare e propensi al lavoro di gruppo. Sono richiesti inoltre: disponibilità a lavorare su turnazione e/o nei weekend e nei giorni festivi, buona capacità a relazionarsi con la clientela, esperienza biennale nello stesso tipo di lavoro, padronanza degli strumenti informatici e dialettica, propensione alla vendita assistita, capacità organizzative, predisposizione ai rapporti interpersonali.

Oltre all'assistenza della clientela, gli addetti alle vendite gestiranno la ricezione della merce, il riassortimento e il riordino continuo della stessa all'interno del punto vendita.

Assunzioni da parte di Alcott: le sedi del lavoro

Le Offerte di lavoro di Alcott per addetti alle vendite riguardano i centri di: via del Corso, via Nazionale, Tuscolana, Bufalotta, Roma Est, Castel Romano, Euroma2, Valmontone, Formia, Guidonia, Monterotondo e Roma Fiumicino Parco da Vinci (Lazio); Milano centro, Arese e Cesano Boscone in provincia di Milano (Lombardia); Lonato del Garda e Franciacorta a Brescia (Lombardia); Meraville a Bologna (Emilia Romagna); Palmanova - Villese - Città Fiera (Friuli Venezia Giulia); Mantova (Lombardia); Verona Adigeo, Mestre - Marghera - Venezia Centro e Noventa (Veneto); MondoJuve a Torino (Piemonte); Monza e Vicolungo in provincia di Monza-Brianza (Lombardia); Orio al Serio a Bergamo (Lombardia); Valdichiana in provincia di Arezzo (Toscana); Viareggio in provincia di Lucca (Toscana).

Come inviare il proprio curriculum vitae e candidarsi alle selezioni

Per candidarsi alle opportunità lavorative di Alcott è necessario inviare la propria candidatura esclusivamente in modalità telematica mediante il proprio indirizzo personale di posta elettronica. In particolare è possibile contattare l'azienda e inviare il proprio curriculum vitae indicando come oggetto la sede di lavoro e la posizione interessata al seguente indirizzo e-mail: recruiting@alcott.it.