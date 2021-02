Se il vostro desiderio è quello di lavorare nel settore vendita della grande distribuzione organizzata potete candidarvi ad una delle tante opportunità lavorative offerte da Despar. La famosa catena di supermercati, presente in Italia con le insegne Despar, Interspar e Eurospar, ha aperto all'assunzione di nuove figure professionali da inserire nei supermercati dislocati territorialmente in Italia. Per entrare a far parte della squadra Despar, recentemente proclamata insegna dell'anno 2020-2021 per la categoria supermercati, occorre inviare la domanda di partecipazione alla posizione desiderata online.

Attualmente, il Gruppo è alla ricerca di figure da impiegare come macellaio/a, addetto/a vendita, addetto/a alla cassa, al rifornimento degli scaffali, addetti/e ai reparti ortofrutta, pescheria e gastronomia, in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Trentino Alto Adige.

Le risorse ricercate in Veneto

Despar in Veneto è a caccia di macellai per i punti vendita di Spresiano e Roncade (TV), Verona, Noventa di Piave (VE), Este (PD), Padova, Abano Terme (PD), Conselve (PD), Lonigo (VI) e Adria (RO). Oltre a possedere una significativa esperienza in ruoli analoghi, preferibilmente nel settore della GDO alimentare e la disponibilità a svolgere il lavoro su turni anche i giorni domenicali e festivi, i candidati ideali dovranno avere un'ottima predisposizione al contatto con la clientela e al lavoro di squadra.

Nessun titolo di studio è indicato dall'azienda per avere accesso alla mansione rivolta a candidati ambosessi ai quali si offrono corsi di formazione al fine di incentivare lo sviluppo professionale.

Addetti/e agli scaffali e alla cassa che abbiano maturato esperienza nel ruolo, in particolare nella conoscenza di prodotti tecnologici e di elettronica, sono invece ricercati a Bassano del Grappa (VI), Caerano (TV), Noventa di Piave (VE), Roncade (TV).

Per il punto vendita di Concordia Sagittaria (VE), Padova, Mestre (ME), Montecchio Maggiore e Bassano del Grappa(VI), si cercano addetti/e gastronomi/e, anche in questo caso, con esperienza in ambito GDO alimentare. Stessi requisiti devono essere soddisfatti dagli addetti al reparto ortofrutta di Fiesso D'artico (VE) e dagli addetti al banco pescheria da impiegare nei punti vendita a marchio Despar di Bassano del Grappa (VI).

Ancora, si seleziona personale ambosesso da inserire nei supermercati Despar di Rovigo, Conserve (PD), Camisano e Caldogno (VI) nella mansione di gastronomo.

Infine, per la prossima apertura di un punto vendita a Rosolina (RO) si reclutano specialisti e addetti per i reparti macelleria, gastronomia e pescheria.

Posizioni in Friuli Venezia Giulia

In Friuli, invece, Despar assume risorse per la stagione estiva da inserire nei supermercati di Lignano Sabbiadoro (UD), Grado (GO) nel ruolo di gastronomi/e, part-time, disponibili a lavorare su turni, di domenica e nei giorni festivi. Candidature aperte per la stessa posizione a Trieste e Muggia (TS), Udine, Tolmezzo, Villa Santina, Gemona del Friuli (UD) e in provincia di Pordenone. Sempre a Lignano Sabbiadoro (UD) e Grado (GO), il Gruppo apre le selezioni per la figura di addetto/a al reparto allestimento scaffali.

Tutti i candidati devono avere consolidata esperienza maturata in posizioni simili mentre tale requisito non è previsto per gli addetti al reparto pescheria e ortofrutta da inserire negli store di Trieste e Muggia (TS). Nelle stesse città, Despar è alla ricerca di un addetto/a al reparto macelleria. Fra le tante posizioni al momento attive rientra anche quella di farmacista per la parafarmacia situata all'interno dell'Interspar di Cassacco (UD).

Assunzioni in Trentino Alto Adige

Esperienza nel settore della vendita, anche breve, oltre alla conoscenza del tedesco e della lingua italiana, sono i requisiti da possedere per accedere alla posizione lavorativa di addetto/a alle vendita full time aperta in Trentino Alto Adige. L'azienda è alla ricerca di candidati appassionati del settore alimentare e gastronomico, flessibili, disposti a lavorare di domenica e nei festivi secondo turni.

Tale posizione è attiva negli store a marchio Despar di Appiano, La Villa, Merano e Bolzano (BZ) nonché negli Eurospar di Castelrotto e Silandro. Selezioni aperte a Trento, Arco, Tione (TN), Bolzano e Ala per le risorse interessate al ruolo di gastronomo. Sempre ad Ala si cerca un/a macellaio/a con esperienza pregressa nel ruolo.

Despar recluta anche addetti e specialisti di reparto per i punti vendita situati a Ortisei, Santa Cristina, Brunico e San Lorenzo mentre ad Arco (TN) si cercano addetti al reparto ortofrutta anche privi di esperienza.

Ai giovani maggiorenni, iscritti ad un corso di studi, si offre la possibilità di lavorare di domenica nell'Eurospar di Trento.

Offerte di lavoro in Emilia Romagna

Pioggia di assunzioni anche in Emilia Romagna dove Despar intende potenziare la rete vendita attraverso l'assunzione di addetti/e al rifornimento degli scaffali rispondenti ai requisiti già indicati in precedenza.

Al momento, le selezioni interessano Carpi (MO) e Ravenna. In quest'ultima città, insieme a Bologna e Ferrara, è possibile avanzare domanda per la posizione di addetto/a reparto gastronomia con esperienza. Sempre a Ferrara e Bologna si cercano addette/i cassa/sala con esperienza nel ruolo oppure una forte motivazione ad apprendere le competenze di base per lo svolgimento del lavoro oltre a macellai/e che soddisfino i requisiti previsti per tutte figure da assumere: lavoro su turni, nei giorni festivi e di domenica. Diversa è la figura di addetto/a alla cassa da assumere a Modena per cui non è richiesta alcuna particolare esperienza necessaria, invece, per rivestire le posizione di addetto/a pescheria e ortofrutta attive rispettivamente a Modena e Bologna.

Ancora, a Modena e Bologna si reclutano studenti maggiorenni, iscritti ad un corso di studi, da inserire nel reparto cassa per un part-time domenicale di 8 ore.

Come inviare la domanda

Per presentare domanda di candidatura alle Offerte di lavoro è necessario accedere al sito internet ufficiale di Despar, consultare le posizioni attive (suddivise per regioni) dalla sezione "Lavora con noi", candidarsi alla posizione desiderata compilando il form online ed inoltrare il proprio curriculum.