Poste italiane continua ad assumere nuovo personale. In particolare, all'interno dell'azienda, sono ancora aperte le selezioni per portalettere, mentre sono state avviate le ricerche per consulenti in apprendistato in possesso di un diploma di laurea. Le Offerte di lavoro riguardano l'intero territorio nazionale.

Lavoro per portalettere: requisiti e mansioni

L'azienda, per la figura di portalettere, richiede personale diplomato con votazione di almeno 70 su 100 oppure laureato (la laurea non è un requisito obbligatorio) con voto finale di almeno 102 su 110. Le candidature in cui non è specificato il voto del diploma o della laurea non saranno prese in considerazione.

I portalettere dovranno consegnare la posta a bordo del mezzo aziendale: per tale motivo devono essere in possesso di una patente in corso di validità. Il contratto proposto è a tempo determinato a seconda delle esigenze di Poste italiane, mentre la scelta dell'area territoriale di lavoro è a discrezione del candidato. Esclusivamente per la provincia di Bolzano bisogna aver conseguito il patentino del bilinguismo.

Gli aspiranti che saranno selezionati dovranno sostenere una prova di ragionamento logico, un colloquio e infine una prova di idoneità nella guida del mezzo aziendale.

Offerte di lavoro laureati in economia: Poste italiane assume consulenti in apprendistato

Poste italiane offre opportunità di lavoro a risorse laureate in economia: i consulenti finanziari si occupano di gestire le operazioni di promozione e di vendita dei servizi finanziari e assicurativi.

Per tale posizione Poste italiane richiede, oltre al diploma di laurea magistrale (cinque anni) in discipline economiche, delle buone capacità relazionali, doti comunicative, ottima conoscenza degli strumenti e dei programmi informatici, propensione ad affrontare nuove sfide.

Il tipo di contratto proposto è di apprendistato professionalizzante.

Lavorare in Poste italiane: come inviare il proprio curriculum vitae e candidarsi

Per candidarsi alle offerte di lavoro di Poste italiane è necessario collegarsi sulla piattaforma ufficiale dell'azienda e, in particolare, nella sezione "lavora con noi". In tale ambito sarà poi necessario cliccare su "invia cv" e poi su "posizioni aperte". Dopo aver scelto la posizione d'interesse basterà recarsi su "invia candidatura ora".

Coloro che vorrebbero lavorare per l'azienda ma non sono particolarmente interessati a una delle posizioni aperte, potranno inoltrare una candidatura spontanea in base alle proprie esperienze lavorative e/o alle proprie ambizioni professionali.