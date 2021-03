La catena di fast food Burger King sta cercando nuove risorse da assumere all'interno dei suoi ristoranti. In particolare sta ricercando addetti fast food, anche senza esperienza di lavoro pregressa, da impiegare con contratto part-time oppure da definire in base alla predisposizione del candidato.

Burger King assume addetti fast food per tirocini o per contratto di lavoro da definire: i requisiti e le mansioni

I candidati, pur non avendo alcuna esperienza lavorativa pregressa, potranno scegliere se candidarsi come addetto fast food per un tirocinio retribuito con contratto di lavoro part-time oppure nella stessa posizione "standard" in base alle esigenze aziendali.

Per tale ruolo professionale è richiesto un diploma di scuola media superiore, disponibilità al lavoro su turni e/o nei weekend, flessibilità oraria, capacità di lavoro in gruppo, residenza o domicilio nella stessa provincia in cui si è assunti. I lavoratori dovranno essere automuniti e, nel caso di candidatura per tirocinio, dovranno essere disoccupati e senza esperienza nella ristorazione veloce.

Per quanto concerne le mansioni dell'addetto alla ristorazione fast food, questa figura si occuperà dell'accoglienza della clientela, della gestione delle ordinazioni e dei pagamenti, del mantenimento dell'ordine e della pulizia sia in cucina che all'interno del ristorante. Inoltre preparerà i prodotti in cucina, utilizzando con cura le attrezzature e valutando la qualità del cibo in base alle norme aziendali di pulizia e d'igiene.

Infine svolgerà mansioni di pulizia in tutti gli ambienti, rispettando le norme Haccp e della sicurezza.

Offerte di lavoro: le sedi e come inviare la propria domanda di partecipazione alla selezione

Le sedi disponibili per i tirocini con contratto part-time sono: Verano Brianza (provincia di Monza Brianza), Bergamo, Rezzato e Capriolo (in provincia di Brescia), Cologno Monzese (in provincia di Milano), Lodi, Mapello (in provincia di Bergamo), Cremona, Monza.

Per la posizione di addetto fast food "standard" è possibile candidarsi presso i ristoranti delle seguenti sedi: L'Aquila, Altavilla Vicentina (in provincia di Vicenza), Giulianova (provincia di Teramo), Siena.

Per candidarsi a tutte le Offerte di lavoro di Burger King è necessario collegarsi sulla pagina ufficiale della catena di ristorazione nella sezione "Lavora con noi". In tale ambito compariranno tutte le posizioni aperte e, dopo aver scelto quella d'interesse, basterà cliccare su "Invia candidatura" pervia registrazione al sito.

Per gli utenti non registrati sarà possibile compilare il form con i propri dati anagrafici e il proprio curriculum vitae.