Nuove opportunità di lavoro in Coop. La cooperativa, attiva nel settore della GDO alimentare, seleziona nuove risorse da inserire negli punti vendita distribuiti in Italia. Al momento, le selezioni risultano aperte per le posizioni di addetti/e alle vendita, ai reparti, macellai e farmacisti. Inoltre, molte sono le occasioni di stage e tirocini formativi in differenti settori d'azienda indirizzati a ragazzi neodiplomati o laureati.

Chiunque sia interessato alle Offerte di lavoro Coop può inoltrare domanda di candidatura alla posizione prescelta soltanto online. Sul sito internet ufficiale del Gruppo, più nei dettagli nella sezione dedicata alle carriere "Lavora con noi", è possibile visionare l'elenco delle opportunità di lavoro, suddivise per area geografica.

Le figure professionali ricercate da Coop Alleanza 3.0

Coop Alleanza 3.0, per il punto vendita di Castelnuovo Rangone, seleziona un addetto/a al reparto pescheria part-time disponibile a svolgere l'attività lavorativa secondo turni anche nel fine settimana. Alle risorse è demandata esperienza nella gestione delle merceologie ittiche, nella pulizia e conoscenza dei prodotti trattati. Inoltre, è strettamente necessario possedere alcuni requisiti essenziali: attitudine alla clientela, dinamismo, capacità comunicative e relazionali mentre nessun titolo di studio è indicato da Coop per accedere alla mansione.

Per i corner salute Coop presenti sui territori presidiati dal Gruppo e per quelli in provincia di Mantova, Parma e Piacenza, la cooperativa è alla ricerca di farmacisti iscritti all'albo, disponibili alla mobilità sul territorio nazionale e a lavorare nei weekend e nei giorni festivi.

Tali risorse svolgeranno tutte le operazioni connesse all'accoglienza e alla gestione dei clienti offrendo consulenza sui prodotti da vendere e consigliare. In aggiunta, si occuperanno della scaffalatura dei prodotti, della cura dell'area predisposta alla vendita e del relativo magazzino.

Sempre a Mantova, per l’ipermercato La Favorita, si cerca un addetto alla panificazione, preferibilmente in apprendistato, che si occuperà della produzione di pane e prodotti da forno.

Fra i requisiti richiesti: precedente esperienza maturata in ruoli analoghi e capacità di reggere lo stress.

A San Giovanni (PC) e a Castel San Giovanni in Persiceto (BO), invece, si assumono due macellai con dimestichezza nell'uso degli utensili da lavoro, compresi coltelli e affettatrici. Ai candidati ideali, anche privi di competenze in disosso, non è richiesto il possesso di alcun diploma per aver accesso al ruolo.

Fra le altre offerte quella riservata ai toelettatori pet store, ottici per i supermercati di Piacenza e controller e settlement specialist per la sede di Alleanza luce e gas.

I farmacisti: ruoli e requisiti

Selezioni aperte per farmacisti e personale stagionale in Coop Liguria. Le risorse interessate al ruolo di farmacista, in possesso dei requisiti in precedenza elencati, saranno inseriti negli store di Genova, Savona, Albenga, Carasco, La Spezia, Sarzana e Mondovì. Per l'ipermercato Coop presente in quest'ultima città, si ricercano anche addetti/e alle vendite per i settori casse, food e non food. La selezione interessa persone provenienti dalla zona di Mondovì, volenterose e con ottime capacità relazionali.

Anche Coop Piemonte cerca farmacisti da impiegare nei punti salute dei propri ipermercati; in tutta la provincia di Torino si cercano candidati appassionati del proprio lavoro, capaci di lavorare in team, affidabili e gentili che potranno beneficiare di percorsi di formazione offerti dalla stessa azienda.

La mansione, da svolgere part-time e su turnazione, consiste nella gestione degli spazi di vendita (dermocosmesi, omeopatici, SOP, etc) rispettando la normativa vigente. Stessa figura professionale con analoghi ruoli è ricercata a Tradate e in provincia di Novara da Nova Coop.

Per Coop Lombardia, invece, la ricerca riguarda gli ipermercati di Varese, Como e Vignate. La proposta di assunzione, per i farmacisti da assumere nell'ipermercato di Vignate, prevede un contratto di lavoro della durata di 6 mesi, full-time, per 40 ore settimanali.

Posizioni aperte per capo reparto

Per il punto vendita di Torino, posto all'interno della prestigiosa cornice di Galleria San Federico, Coop Piemonte assume un capo reparto ortofrutta (full-time) in grado di gestire anche il libero servizio.

La risorsa sarà responsabile di tutto il ciclo della merce (dall'ordine fino alla vendita), delle pratiche amministrative e della gestione del proprio team di lavoro. Per questo motivo, la ricerca è rivolta a candidati attenti, motivati, dinamici, intraprendenti, con ottime capacità di organizzazione, che abbiano un'ottima conoscenza dei prodotti trattati e una consolidata esperienza in ruoli simili.

Nova Coop apre le selezioni per una risorsa, con comprovata esperienza del settore della pasticceria e panificazione oltre che conoscenza dei prodotti, da assumere come capo reparto panetteria/pasticceria. Mentre per il punto vendita di Tradate (VA) la ricerca interessa un capo reparto gastronomia, con significativa esperienza nel campo della GDO o affini, che si occuperà delle attività di assistenza alla clientela, formulazione degli ordini, controllo qualità, rifornimento dei banchi, confezionamento dei prodotti e pesatura.

A Milano e provincia si assumono capi reparti salumeria in possesso del diploma o attestato professionale o corsi legati ai reparti freschi. È richiesta esperienza (almeno di due anni) in posizioni analoghe oltre alle conoscenze tecniche di reparto. Dal punto di vista operativo, le risorse saranno chiamate a lavorare secondo turni anche nei giorni domenicali e festivi.

Infine, sono richieste esperienze dell'ambito della GDO e conoscenza dei prodotti trattati per gli aspiranti candidati alla posizione di capo reparto macelleria e capo reparto pescheria entrambe attive a Torino.