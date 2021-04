Il gruppo Despar, catena di distruzione alimentare, pubblica tramite il suo portale web diverse opportunità di lavoro. Le assunzioni, al momento, riguardano il profilo di segretaria/o e magazzinieri. Sarà possibile partecipare all'iter di selezione solo attraverso un'area dedicata disponibile telematicamente, grazie alla quale ciascun candidato potrà inoltrare il proprio curriculum vitae. È consentito inviare anche una candidatura spontanea.

I requisiti per partecipare alle assunzioni di Despar

Il gruppo richiede che ciascuna risorsa sia in possesso di specifici requisiti d'accesso.

Per il profilo di addetto al magazzino, il titolo di accesso è il diploma di scuola media superiore, conoscenza dei principali strumenti informatici, in particolare del programma Excel, e disponibilità a lavorare in base a una turnazione lavorativa, inclusi giorni festivi e fine settimana. Completano il profilo buone doti comunicative e interpersonali, saper lavorare in squadra , precisione e dinamismo. La mansione lavorativa consiste in un'attività di controllo qualità merce in entrata e in uscita, verifica della relativa documentazione, dell'inventario delle merci e buona gestione dei resi. L'orario di lavoro sarà full time. La sede di lavoro è Bolzano.

Le assunzioni riguardano anche il ruolo di addetto/a alla segreteria per l'area affiliati.

I requisiti da possedere sono diploma di scuola media superiore o in alternativa sarà valutato anche l'eventuale (ma non necessario) possesso di un titolo di laurea, precedente esperienza nel settore in posizioni similari, ottima conoscenza del pacchetto office, con particolare buon utilizzo del programma Excel, ottima conoscenza dell'italiano e della lingua tedesca sia scritta che parlata.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

La risorsa collaborerà a stretto contatto con il gruppo affiliati per l'organizzazione delle attività di segreteria. Nello specifico, la figura si occuperà di inserimento dati, contatti telefonici, scrittura contratti, fatturazioni, traduzione testi. La sede di lavoro è Bolzano. È richiesta, altresì, disponibilità a lavorare a tempo pieno.

Navigando sul sito istituzionale sarà possibile visionare il dettaglio di tutte le offerte di lavoro di Despar.

Come inviare il proprio curriculum

Sarà possibile inviare il Curriculum vitae collegandosi al sito ufficiale di Despar, precisamente, in un area apposita denominata lavora con noi. Previa registrazione al sito, il partecipante potrà leggere le posizioni aperte e candidarsi per ognuna di essa. Successivamente, il candidato potrà inserire i propri dati anagrafi, scolastici e precedenti esperienze lavorative e inviare il curriculum.