Intesa San Paolo ha avviato in questo mese una nuova campagna di recruiment aperta a laureati, diplomati. Sul sito istituzionale le posizioni attualmente aperte sono relativi a stage o all'assunzione di varie figure: responsabile sviluppo prodotti salute, agenti junior, agenti immobiliari, consulenti commerciali. Per candidarsi è necessario recarsi sul sito web di Intesa San Paolo nella sezione "Offerte di lavoro" e selezionare l'annuncio relativo agli stage disponibili o alle altre offerte. Occorre sempre allegare il proprio curriculum e compilare i vari campi relativo alle info personali.

Si ricorda che la ricerca è aperta ad entrambi i sessi, non ci sono termini di scadenza e in alcuni casi non è necessario aver maturato esperienze pregresse.

Posizioni aperte per Junior Financial Controller internship, Agenti

La prima posizione aperta riguarda il profilo di agenti immobiliari casa sulle piazze di Milano, Bologna, Firenze e Roma, che avranno il compito di curare le attività inerenti la gestione e lo sviluppo della clientela dell’area di competenza, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi economici e commerciali della società. Occorre l'iscrizione presso l’apposita sezione della CCIAA o il possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività di mediazione immobiliare.

Sarà necessario spostarsi la residenza nella provincia della Camera di Commercio in cui si chiederà l’iscrizione (piazza di lavoro).

Si ricercano anche agenti immobiliari cantieri sulle piazze di Roma, Firenze, Bologna. In questo caso occorre garantire il presidio e la gestione dell’ufficio vendite dedicato al cantiere con specifica attività di presentazione e proposizione commerciale delle iniziative edilizie e supporto alla vendita.

Anche per tale figura valgono i requisiti precedenti.

La figura dell'agente junior con partita Iva in attività finanziaria e assicurativa è invece richiesta su tutto in territorio nazionale. La selezione riguarda giovani tra i 18 e i 38 anni, con un forte interesse verso il mondo assicurativo e finanziario e voglia di intraprendere un percorso professionale in ambito commerciale.

Occorre avere capacità relazionali, orientamento al cliente, pianificazione e determinazione per il raggiungimento dell'obiettivo. In questo caso bisogna aver conseguito una laurea o un diploma quinquennale in ambito economico. Il processo di selezione per tale posizione si articola in due fasi: video intervista digitale e un colloquio dal vivo.

Intesa San Paolo ricerca responsabile sviluppo prodotti salute che avranno il compito di proporre e curare, di concerto con i canali commerciali, lo sviluppo di nuovi prodotti, gestire il team e le relazioni con le altre strutture organizzative, supportare l'area di pianificazione e controllo. È richiesto il conseguimento di una laurea in materie economiche/giuridiche e una consolidata esperienza in compagnie assicurative in ambito sviluppo prodotti.

La sede di lavoro è Venezia.

Si ricercano anche consulenti commerciali per le imprese con partita Iva per le sedi di Brescia, Milano, Perugia. In questo caso saranno selezionate persone tra 25 e 50 anni, con laurea o diploma in discipline economiche o giuridiche. È richiesta l’abilitazione al ruolo di Agente di Commercio ed esperienza nella consulenza e nella vendita. Il trattamento economico è a provvigioni con iniziale rimborso spese fisso, sistema di performance management e campagne commerciali.

Intesa Sanpaolo seleziona una risorsa con esperienza in ruoli commerciali/sviluppo prodotti per la sede di Roma. In particolare la persona verrà coinvolta nelle seguenti principali attività di predisposizione del corredo commerciale e della modulistica relativa a nuovi prodotti/moduli d'offerta per Clienti Direzionali.

laurea in studi economici, ingegneristici o giurisprudenza e almeno 5 anni di esperienza in ruoli commerciali e di sviluppo prodotti assicurativi.

Stage in Intesa San Paolo: l'elenco

Per quanto riguarda gli stage offerti essi sono:

Stage pianificazione e controlli a Milano per neolaureati in una laurea magistrale in materie economiche, finanziarie, gestionali e con interesse per le analisi economico finanziari. Indispensabile avere dimestichezza con l'utilizzo di Excel e Power Point

a Milano per neolaureati in una laurea magistrale in materie economiche, finanziarie, gestionali e con interesse per le analisi economico finanziari. Indispensabile avere dimestichezza con l'utilizzo di Excel e Power Point Stage - advisory rete estera a Milano per laureande/i o laureate/i in discipline economiche e finanziarie, con interesse nel mondo dell’investment banking internazionale. In tal caso bisogna conoscere l’analisi di bilancio e dei principali metodi valutativi e la lingua inglese, scritta e orale

a Milano per laureande/i o laureate/i in discipline economiche e finanziarie, con interesse nel mondo dell’investment banking internazionale. In tal caso bisogna conoscere l’analisi di bilancio e dei principali metodi valutativi e la lingua inglese, scritta e orale Stage market HUB p er chi ha appena conseguito una laurea in economia, ingegneria gestionale, matematica o statistica. Necessario un interesse nell'analisi e approfondimento di tematiche di business in ambito investment banking. Non è richiesta esperienza ed è necessaria solo un'attitudine alla comunicazione interpersonale e predisposizione al lavoro in team

er chi ha appena conseguito una laurea in economia, ingegneria gestionale, matematica o statistica. Necessario un interesse nell'analisi e approfondimento di tematiche di business in ambito investment banking. Non è richiesta esperienza ed è necessaria solo un'attitudine alla comunicazione interpersonale e predisposizione al lavoro in team Stage corporate structuring per chi ha una laurea in discipline economiche o finanziarie e con interesse nel mondo dei mercati finanziari.

per chi ha una laurea in discipline economiche o finanziarie e con interesse nel mondo dei mercati finanziari. Stage IT Junior Analyst a Milano per chi ha conseguito negli ultimi sei mesi la laurea in Informatica ed Ingegneria Informatica da inserire in stage nell’information technology department.

per chi ha conseguito negli ultimi sei mesi la laurea in Informatica ed Ingegneria Informatica da inserire in stage nell’information technology department. Stage in quality assurance sinistri a Milano per chi ha conseguito una laurea magistrale in discipline quantitative e con interesse per l'ambito Sinistri. La risorsa lavorerà all’interno di un team che si occuperà di prodotti assicurativi danni, in ambito sinistri.

a Milano per chi ha conseguito una laurea magistrale in discipline quantitative e con interesse per l'ambito Sinistri. La risorsa lavorerà all’interno di un team che si occuperà di prodotti assicurativi danni, in ambito sinistri. Stage - analisi portafoglio corporate a Torino per chi ha conseguito una laurea in discipline economiche e con interesse per il mondo assicurativo.

a Torino per chi ha conseguito una laurea in discipline economiche e con interesse per il mondo assicurativo. Stage business data analyst a Torino per laureati in discipline economico/finanziarie, scientifiche o informatiche con interesse a lavorare su progetti di Big Data Transformation.

Anche in questi casi il candidato sarà sottoposto a video intervista digitale e un colloquio con i colleghi della struttura interessata.