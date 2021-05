Il colosso dell’e-commerce Amazon continua la ricerca per reclutare vario personale di magazzino da inserire anche nei suoi due nuovi centri logistici di Grugliasco, in Piemonte e Cividate al Piano, in provincia di Bergamo. Le posizioni aperte riguardano anche i “lavori da svolgere casa” o in smart working per personale qualificato. Non è indicata una data di scadenza per l'inoltro online della candidatura alle posizioni di magazziniere o in smartworking. La ricerca è aperta a entrambi i sessi.

Cercasi personale di magazzino in varie sedi

Una delle figure maggiormente richiesta è l'operatore di magazzino, per il quale non viene richiesto alcun titolo di studio o esperienza di lavoro pregressa.

Tali addetti si occuperanno di attività di carico, scarico, movimentazione, smistamento e spedizione della merce, prelievo e scansionamento degli ordini con l'ausilio di uno scanner. Lo stipendio medio mensili per il magazziniere presso Amazon in Italia è considerato al di sopra della media nazionale.

Le sedi di lavoro ora disponibili riguardano i centri logistici di: Castelguglielmo/San Bellino in provincia di Rovigo (Veneto), Castel San Giovanni in provincia di Piacenza (Emilia Romagna), Passo Corese (Lazio), Colleferro (Lazio), Vercelli (Piemonte), Torrazza in provincia di Torino (Piemonte), Novara e Cividate al Piano.

Posizioni di lavoro a distanza

Le figure ricercate per svolgere il lavoro in smart working da casa, in determinate aree, sono:

Sr. Regional WHS Manager - Special Projects (Responsabile WHS Regionale Senior - Progetti Speciali): per tale posizione bisogna condurre ricerche in risposta a specifiche iniziative, definire e implementare metriche per misurare e comunicare i risultati del progetto, sviluppare strumenti di reporting per iniziative, inclusi sistemi, politiche e procedure. Bisogna aver conseguito una laurea e avere alcuni anni di esperienza lavorativa professionale come responsabile regionale per la salute e la sicurezza , o esperienza simile nella gestione di progetti EHS.

Responsabile area operativa - Friuli-Venezia Giulia, Nord Est Italia: che è responsabile dell'assistenza nella gestione di un sito per raggiungere gli obiettivi di volume, qualità e costo nel piano strategico. Il suo obiettivo è massimizzare la soddisfazione del cliente. Il candidato prescelto migliorerà continuamente l'efficienza di tutti i processi, gestisce le relazioni quotidiane con più fornitori di servizi e monitora le rispettive metriche. Occorre avere almeno 3 anni di esperienza nel lavoro come manager nei trasporti, nella catena di approvvigionamento, nella logistica o in un settore correlato e forti capacità di comunicazione orale e scritta.

- Friuli-Venezia Giulia, Nord Est Italia: che è responsabile dell'assistenza nella gestione di un sito per raggiungere gli obiettivi di volume, qualità e costo nel piano strategico. Il suo obiettivo è massimizzare la soddisfazione del cliente. Il candidato prescelto migliorerà continuamente l'efficienza di tutti i processi, gestisce le relazioni quotidiane con più fornitori di servizi e monitora le rispettive metriche. Occorre avere almeno 3 anni di esperienza nel lavoro come manager nei trasporti, nella catena di approvvigionamento, nella logistica o in un settore correlato e forti capacità di comunicazione orale e scritta. HR operations administrator - Area Torino (contratto a tempo determinato 6 mesi). Tale figura farà parte del team HR e sarà l’interfaccia tra i responsabili di reparto (area manager), i team leader, e l'intero team HR dei dipendenti nelle principali aree di lavoro. Fra le mansioni richieste vi è la gestione del cliente e la gestione delle richieste dei dipendenti, sia virtualmente che localmente. Viene richiesta esperienza pregressa lavorativa, nell’ambito HR o pertinente alla stessa posizione, ottime competenze informatiche, e ottima conoscenza della lingua inglese (sia scritto che orale).

Area manager si ricercano anche manager per dirigere il team operativo nella gestione quotidiana, inclusa la gestione delle risorse, la conduzione di riunioni, l'assegnazione di funzioni lavorative e la comunicazione con i fornitori interni ed esterni, inclusi i rappresentanti della direzione dell'agenzia e i loro conducenti. Viene richiesto il conseguimento di una laurea in ingegneria, economia o settori affini.

Le opportunità professionali non mancano, inoltre, per i giovani, anche senza esperienza, grazie ai tirocini Amazon da remoto.

Come presentare la candidatura?

Coloro che sono interessati a una di queste posizioni possono accedere al sito dal proprio account Amazon o devono registrarsi per la prima volta sulla piattaforma. Dopo l'accesso è possibile prendere visione delle posizioni aperte e candidarsi online, compilando i vari campi, inviando il cv tramite l’apposito form.

Una volta inviata la candidatura, si può sempre controllare il suo stato in qualsiasi momento, utilizzando il portale di Amazon. Il processo di selezione normalmente prevede una prima intervista e un colloquio. Oltre alla necessaria formazione sono offerti mensa a prezzi agevolati e bevande calde gratuite. In Amazon sono previsti poi vari benefit, variabili in base alla sede lavorativa.

In generale, i vantaggi possono comprendere l’assicurazione sanitaria, piani di risparmio e protezione del reddito e ferie pagate.