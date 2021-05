Nei prossimi tre anni l'Inps è intenzionata ad avviare un corposo piano di reclutamento di varie figure professionali, per rafforzare le risorse umane dell’ente, fra cui dirigenti amministrativi, medici, professionisti tecnico-edilizi. Si parla di circa 8000 nuovi posti di lavoro riservati a laureati e diplomati. Lo conferma una delibera che aggiorna i dati del piano triennale fabbisogni dell’Inps per il periodo 2021-2023, pubblicata sul sito istituzionale. Si tratta quindi di una massiccia campagna di recruiting in considerazione dei prossimi pensionamenti e del fatto che tali profili sono necessari per l’assolvimento dei numerosi compiti istituzionali e in particolare delle attività volte allo smaltimento delle giacenze in carico, in modo rapido.

Di seguito ecco i profili che sono più richiesti, il numero dei posti programmati ed entro quanto sono programmate le immissioni. Si precisa che per partecipare a tali bandi bisognerà essere in possesso e della PEC e dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Bandi per titoli ed esami, per 4042 consulenti della protezione sociale e 15 avvocati

Fra i concorsi che erano attesi già per l'anno scorso c'è sicuramente quello per 1858 consulenti di protezione sociale di categoria C, che è già stato autorizzato dall’Istituto, e che verrà ampliato fino a 4042 unità già entro la fine del 2021. Saranno quindi assunti a tempo indeterminato non solo i vincitori, ma anche gli idonei. La pubblicazione del bando è imminente e dovrebbe esser aperto a chi ha la laurea triennale o a ciclo unico, specialistica o magistrale in economia, giurisprudenza, scienze statistiche, scienze politiche relazioni internazionali, scienza per la cooperazione allo sviluppo, teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica o titoli equivalenti.

Dalla stessa graduatoria, nel 2022, saranno assunti ulteriori 1440 consulenti; nel 2023, saranno invece assunti altri 1486 consulenti. Una volta che il bando sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, i candidati che vogliono partecipare al bando avranno 30 giorni per presentare domanda. Viene confermata poi l’assunzione di 15 avvocati, tramite la procedura concorsuale già bandita a novembre 2020.

Posizioni dirigenziali di I e II fascia

Quanto alle posizioni dirigenziali ecco i profili interessati e le fasce:

19 dirigenti amministrativi di II fascia assunti attraverso il Concorso SNA.

10 dirigenti informatici

63 medici II livello, dalla stessa graduatoria si selezioneranno: altri 14 medici nel 2022 e altri 14 medici nel 2023

364 medici di I livello: altre 45 assunzioni sono previste per il 2022 e 43 nel 2023

Assunzioni per professionisti tecnico-edilizi, informatici e insegnanti

In cantiere nel Piano triennale del fabbisogno c'è anche il reclutamento di 165 funzionari informatici, mediante concorso già bandito nell’ottobre 2020; dalla stessa graduatoria, fra un anno, verranno assunti ulteriori 335 informatici.

Per le posizione di funzionari, sono accette le lauree magistrali, specialistiche o diplomi di laurea di vecchio ordinamento di pari valore. Viene prevista anche l’assunzione di 38 professionisti tecnico-edilizi, con un concorso che dovrebbe uscire sempre quest'anno; dalla stessa graduatoria, in capo a due anni saranno assunti in tutto 16 professionisti. Dal 1° luglio in poi saranno pubblicati 2 avvisi di selezione per incarichi di 1 anno che riguardano 63 infermieri e 78 geometri, o periti edili o industriali. È prevista inoltre l’assunzione di 11 insegnanti.