Poste italiane sta cercando personale da inserire nel suo organico. In particolare ha avviato le selezioni per corriere Sda in Lombardia e portalettere con possibilità di assunzione in tutte le regioni del territorio nazionale. Coloro che intendono candidarsi per entrambi o per uno di questi ruoli potranno inviare la propria domanda di partecipazione alla selezione esclusivamente in modalità telematica.

Lavoro nelle Poste: offerte per portalettere, mansioni e requisiti

I portalettere si occuperanno di recapitare la posta alla guida del motomezzo aziendale.

Gli aspiranti che intendono candidarsi devono essere in possesso di un diploma nella scuola secondaria di secondo grado (superiore) con una votazione di almeno 70 su 100, oppure una laurea con votazione di almeno 102 su 110. Le risorse devono essere in possesso di una patente in corso di validità mentre non sono richieste particolari conoscenze specialistiche. Il tipo di contratto offerto è a tempo determinato mentre la regione di destinazione preferenziale deve essere indicata dal candidato all'atto di presentazione della domanda. Le assunzioni in determinate aree avverranno in base alle esigenze aziendali. Coloro che saranno selezionati riceveranno una telefonata di convocazione al fine di fissare un colloquio e, in seguito, affronteranno una prova di logica e una inerenti la guida del motomezzo aziendale.

Poste italiane cerca corrieri Sda

L'azienda sta selezionando risorse anche per la figura di addetto Sda express in Lombardia, in particolare nelle province di Varese (unità operativa di Malpensa)e Pavia (unità operativa di Landriano) . Anche in questo caso Poste italiane prevede che i candidati debbano aver conseguito un diploma di scuola superiore con una votazione di almeno 70 su 100.

Oltre a tale requisito gli aspiranti devono dimostrare di essere flessibili, dinamici, disponibili al lavoro su turnazione e collaborativi. Non sono richieste particolari conoscenze specifiche.

Offerte di lavoro come postini e corrieri: modalità di invio della domanda di partecipazione alla selezione

Per candidarsi a tutte le Offerte di lavoro di Poste italiane è necessario recarsi sulla piattaforma ufficiale del sito nella sezione "Carriere" e poi in "Lavora con noi".

In tale ambito compariranno tutte le posizioni aperte a cui sarà possibile proporsi cliccando l'offerta di lavoro a cui si è interessati e poi su "Invia candidatura ora". Sarà possibile completare la procedura telematica effettuando l'iscrizione al sito mediante il proprio indirizzo di posta elettronica personale.

Non saranno prese in considerazione le domande inviate prive di votazione del diploma e/o di laurea.