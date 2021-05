Trenord è un'azienda operante nel settore del trasporto pubblico; al fine di soddisfare al meglio le esigenze di coloro che usufruiscono dei servizi offerti, Trenord è spesso alla ricerca di nuovo personale da inserire in vari settori, tra cui risorse umane, amministrazione, internal audit, information technology, comunicazione, legale, finanza e controllo.

Le posizioni aperte possono essere consultate attraverso il sito web della società, mediante il quale è possibile inviare anche la propria candidatura. Per farlo, sarà necessario recarsi nella sezione "scopri tutte le posizioni aperte" e selezionare l'annuncio maggiormente vicino alle proprie esigenze e ai propri interessi.

In questo momento, vi sono delle posizioni aperte sia per personale in possesso del solo diploma di scuola superiore, sia per personale munito di un titolo di laurea.

Selezioni per operatori di manutenzione rotabili

Attualmente, Trenord sta assumendo operatori di manutenzione rotabili che si occupino di svolgere attività pratico - operative di installazione, manutenzione, verifica sugli impianti, sulle strutture, sul materiale rotabile.

Per candidarsi, è necessario il diploma di scuola superiore in materie tecniche, buone conoscenze in ambito elettrico e meccanico, buona conoscenza di Office, disponibilità a lavorare in turni, idoneità al lavoro in quota.

La sede del lavoro sono le sedi di Trenord sul territorio lombardo.

Si cercano laureati in Ingegneria Gestionale ed Economia

Per la posizione di responsabile esecutivo contratti, si ricerca un candidato laureato in ingegneria gestionale che si occupi dell'approvvigionamento dei componenti richiesti della manutenzione, nei tempi e nelle quantità stabilite.

Oltre al titolo di laurea è richiesta la conoscenza di SAP, una precedente esperienza in ruoli analoghi e buone capacità di lavorare in team e sotto stress.

Per il profilo di controller industriale senior, invece, si è alla ricerca di un candidato laureato in ingegneria gestionale oppure in economia, che dovrà operare sotto al Direttore Manutenzione. Anche in questo caso, è richiesta buona conoscenza del sistema SAP modulo PM, attitudine al lavoro di gruppo e capacità di problem solving.

Per entrambe le posizioni, la sede del lavoro sarà Milano nord.

Possibilità di stage per laureati e laureandi in Giurisprudenza

Coloro che abbiano conseguito o stiano per conseguire un titolo di laurea in Giurisprudenza, possono fare domanda per partecipare ad uno stage di natura curriculare o extracurriculare presso l'Ufficio normativa del lavoro di Trenord.

Oltre alla laurea, sarebbe gradito anche un master come consulente del lavoro, buona conoscenza del pacchetto Office e buone capacità relazionali.

In tal caso, la sede interessata è quella di Milano Cadorna.