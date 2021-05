Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede l'indizione di nuove procedure concorsuali da parte dell'Agenzia delle Entrate (a pag. 79), oltre ad una corposa riforma fiscale annunciata anche dal suo direttore Ruffini e ad interventi sul'Irpef, sulla precompilata Iva e sulla cancellazione di 800 norme tributarie. In cantiere c'è quindi la pubblicazione di un nuovo bando dove verranno reclutate in totale 2000 unità. Si tratterà di 'risorse altamente specializzate'. I profili interessati sono: informatici, esperti di fiscalità internazionale data scientist, esperti di diritto ed economia, gli ingegneri.

Un nuovo bando all'Agenzia delle Entrate: per 2000 funzionari

Tutto ciò per potenziare le attività dell'Agenzie fiscale e rafforzare il contrasto all’evasione fiscale. Ne consegue che per partecipare a tale concorso dovrebbe esser necessario il possesso di un titolo di laurea magistrale attinente appunto al profilo scelto. Dato che la laurea inerisce al ruolo di funzionario inquadrato nella terza area funzionale, fascia retributiva F1 è plausibile che si tratterà di un bando per soli funzionari e non per assistenti (per il quale è necessario il diploma). Il funzionario infatti può rivestire compiti di direzione, coordinamento o controllo di attività di rilievo, svolgendo quindi funzioni specialistiche.

Tale ricambio di professionalità consentirà inoltre all’Agenzia delle Entrate di affrontare in modo adeguato i compiti di una moderna amministrazione finanziaria, in grado di analizzare e raccogliere un enorme quantità di dati, mediante l’utilizzo di software creati allo scopo, al fine di supportare le decisioni strategiche del Fisco nelle attività di “prevenzione, repressione controllo ” in materia fiscale.

Possibile data di pubblicazione bando e iter della selezione

Quanto alla data in cui uscirà tale bando si può presumere che lo stesso debba esser pubblicato entro il 2021, come previsto dal Pnnr o Piano Nazionale Ripresa e Resilienza. Riguardo l'iter del concorso, trattandosi di risorse specializzate ci si dovrebbe aspettare una valutazione di titoli di studio di alta formazione (ovvero master di I e II livello, dottorato, secondo titolo di laurea, scuole di specializzazione).

Sulla base dall’Art. 10 del DL Covid 44/2021 potrebbe poi esser prevista una sola prova digitale distinta per profilo professionale, in modo da accorciare i tempi della chiusura della procedura selettiva. Tali assunzioni straordinarie previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza vanno ad aggiungersi ai concorsi già banditi per 4113 unità. Si ricorda che il totale di 4113 unità comprende: i dirigenti del 7° corso-concorso SNA (45 unità assunte a luglio 2020), le selezione in corso per funzionari (510), le selezione in corso per dirigenti (335), i concorsi per funzionari e assistenti da bandire (3082).