Pubblicato il bando, tanto atteso per il 2021, per la selezione nell'Esercito italiano di volontari in forma prefissata di un anno. A tal proposito i posti messi a disposizione nel bando sono quattromila, divisi in due blocchi rispettivamente di duemila posti ognuno. Bisogna sottolineare che l’ammissione dei candidati a tale servizio VFP1 presso l’Esercito offre numerose opportunità per coloro che si affacciano per la prima volta al mondo delle Forze armate e che intendono intraprendere una carriera militare. Tra le varie opportunità offerte vi è sicuramente la possibilità, per coloro che supereranno l'iter di selezione, di accedere in un periodo successivo alle procedure di reclutamento dei VFP4, ovvero i volontari in ferma prefissata per quattro anni.

Per accedere alla domanda per VFP1 gli aspiranti dovranno possedere sia dei requisiti generici, sia dei requisiti specifici relativi alle singole posizioni contenute nel bando.

I requisiti specifici e generici per presentare domanda al bando VFP 1 nell'Esercito italiano

Tra i requisiti generici utili ai candidati per aderire al bando di concorso vi sono i seguenti: godere dei diritti civili e politici, possedere la cittadinanza italiana, non essere stati destituiti da precedenti incarichi nella Pubblica Amministrazione, avere una età compresa tra i diciotto e i venticinque anni. Come titolo di studio i candidati dovranno possedere il diploma di scuola secondaria di primo grado, ovvero la licenzia media.

Infine gli aspiranti non dovranno essere in servizio presso le Forze armate come volontari ed essere idonei a livello psichico e fisico. Per quanto concerne i requisiti specifici inerenti alle singole posizioni, i candidati dovranno possedere anche i titoli indicati in appendice al bando. Questi titoli riguardano le posizioni degli elettricisti, falegnami, fabbri, idraulici, muratori e meccanici.

Come inviare la propria candidatura attraverso una piattaforma online e dove trovare il bando

La domanda di partecipazione, inerente al primo blocco, deve essere presentata entro l'8 maggio 2021. Questo primo blocco interessa gli aspiranti nati dall’8 maggio 1996 all’8 maggio 2003. Per quanto concerne, invece, il secondo blocco, riguarda i nati dal 30 giugno 1996 al 30 giugno 2003 e si può presentare la domanda entro il 30 giugno 2021.

Il modulo di adesione al bando di concorso dovrà essere compilato mediante l’apposita procedura informatizzata che si trova sul sito web ufficiale dedicato ai concorsi online del Ministero della Difesa. Il bando è reperibile sul sito "concorsi.difesa.it", lì è possibile anche consultare nello specifico le singole posizioni.