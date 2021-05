La Regione Emilia-Romagna ha pubblicato sul Bur, il Bollettino Ufficiale regionale, 12 bandi di concorso a tempo indeterminato e determinato per 715 posti rivolti a laureati e diplomati, che avranno tempi molto stretti e si svilupperanno con modalità digitali. Nove concorsi si svolgeranno infatti online, a distanza. Entro metà giugno sono previste le prime prove al Pc, mentre le assunzioni in Regione e negli altri enti avverranno da ottobre. C'è tempo fino a venerdì 11 giugno 2021 alle ore 13 per presentare la domanda in via telematica collegandosi al portale regionale dei concorsi.

Bisogna esser in possesso di una Pec ovvero una casella di posta elettronica certificata, lo Spid, o altra identità digitale.

Concorso Regione Emilia: i profili banditi per i diplomati

Nell'elenco dei bandi destinati ai diplomati vi sono quelli per:

99 Assistenti amministrativi contabili a tempo indeterminato

42 Tecnici progettisti in campo ambientale a tempo indeterminato

14 Tecnici in campo agro-forestale a tempo indeterminato

154 Agenti di polizia locale a tempo indeterminato

81 Istruttori amministrativi-contabile a tempo determinato

96 Istruttori tecnici a tempo determinato

Quanto ai requisiti specifici richiesti occorre aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado (diploma di maturità).

Nella domanda di candidatura dovrà essere selezionata la tipologia del percorso (liceale, tecnico, professionale, magistrale, artistico) e specificato il titolo conseguito.

Bando per 158 laureati: i dettagli

I profili per laureati sono:

90 funzionari tecnici a tempo determinato

25 fitosanitari a contratto di formazione e lavoro

43 funzionari amministrativi contabili a tempo determinato

Fra i requisiti specifici richiesti per il profilo di funzionario tecnico c'è il conseguimento della laurea in architettura, ingegneria civile, edile, dei sistemi edilizi della sicurezza, geologia.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Quanto al profilo di funzionario amministrativo contabile è richiesto diploma di laurea triennale, mentre fitosanitari bisogna esser in possesso di laurea in biotecnologie agrarie, scienze della natura, scienze agrarie, alimentari o forestali, scienze per l'ambiente. Ci sono poi tre distinte procedure riservate ai dipendenti della Regione per complessivi 71 posti: ovvero un bando di categoria C per 50 amministrativi contabili, un bando di categoria C per 16 tecnici progettisti, un altro bando di categoria C per 5 agro-forestali.

L'iter della selezione: le prove da espletare

La maggior parte dei bandi, tranne quello per 25 fitosanitari, per 14 tecnici in campo agro-forestale e 42 tecnici progettisti prevede una prova preselettiva da svolgersi online, da casa nel caso in cui le candidature dovessero superare un certo numero, avente a oggetto quiz di cultura generale e di tipo logico, numerico, deduttivo. Prevista anche una valutazione dei titoli che potrà essere effettuata dopo lo svolgimento della prova scritta.

Il totale dei punti assegnati ai titoli non può superare i 5 punti. Dopo la prova preselettiva seguirà una prova scritta sempre a distanza assicurando l’identificazione dei candidati, la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni secondo le modalità operative specificate per ogni bando.

La stessa avrà a oggetto materie differenti in base a ogni profilo. La prova scritta si intende superata con un punteggio di 21/30. Solo per il bando per 154 agenti di polizia locale sono invece previste tre prove preselettive, una prova attitudinale e una prova orale.