Sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 dell'11 giugno 2021 e sul sito della Funzione Pubblica è stata ufficializzata la modifica del concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di 2.800 tecnici di Area III - F1 che saranno assunti nelle regioni Puglia, Abruzzo, Sardegna, Calabria, Basilicata, Sicilia, Molise e Campania.

In particolare poiché alla prova digitale (dal 9 all'11 giugno) la partecipazione dei 8.582 candidati che erano stati ammessi è stata molto più bassa delle attese (inferiore in media al 65% e in alcune regioni si è presentato solo uno su due degli aventi diritto), il Dipartimento ha introdotto un cambio di programma.

In sostanza è stato cancellato il limite fissato originariamente per l’ammissione alla prova scritta ed è stata introdotta l'autorizzazione a sostenere la medesima a tutti gli altri 70mila candidati che erano stati esclusi da tale concorso, proprio per tale vincolo, dopo la prima selezione, che era consistita nella valutazione dei titoli di studio e professionali. Saranno quindi riammessi a sostenere la prova digitale anche coloro i quali non avevano superato la valutazione per titoli.

Dal 22 giugno essi potranno partecipare alla prova digitale, che si terrà in due sessioni al giorno nelle sei regioni individuate dalla Funzione pubblica.

Ammessi alla prova scritta tutti gli altri 70mila candidati esclusi dalla valutazione dei titoli

Dopo il lancio del concorso per 2800 tecnici, il primo ad inaugurare le nuove procedure semplificate e telematiche per la selezione del personale pubblico, pochi immaginavano che alla prova finale si sarebbe presentata solo una piccola parte dei candidati ammessi per titoli.

Rimane comunque fermo l'obiettivo di assicurare che alle amministrazione del Sud arrivino 2800 figure tecniche in grado di superare i nodi di modernizzazione e di capacita progettuale emersi in questi anni, anche a causa dell'impoverimento delle dotazioni organiche degli enti locali.

La prova digitale sarà strutturata in 40 quesiti a risposta multipla, sulle materie d'esame individuate dal bando per ciascuno dei cinque profili, da risolvere in 60 minuti. Per superare la prova digitale bisogna raggiungere il punteggio minimo di 21/30. Seguirà la pubblicazione della graduatoria definitiva dal 1 al 9 luglio 2021.

Non dovrebbero quindi esserci quindi modifiche alla tabella di marcia prevista per la conclusione del concorso. Ne consegue che le assunzioni dei vincitori per 36 mesi dovrebbero avvenire sempre entro il mese di luglio.

Le sedi dove sosterranno la prova scritta gli altri 70mila candidati

Le sedi nelle quali si svolgerà il test sono le seguenti: