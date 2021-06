Sciopero nazionale del trasporto marittimo in Sicilia di 48 ore. Ad incrociare le braccia sarà il personale della società Liberty Lines e della Caronte & Tourist della regione Sicilia. Lo sciopero di Liberty Lines è stato indetto dall’associazione sindacale ORSA Marittimi ed inizierà alle 24:00 del 24 giugno e terminerà alle 23:59 del 25 giugno 2021. Lo sciopero del personale Caronte & Tourist, proclamato dalla medesima associazione, durerà 8 ore sempre nella giornata del 24 giugno, dalle 8:00 alle 16:00.

Sciopero del trasporto marittimo per due giorni

Le associazioni di categoria ORSA Marittimi hanno proclamato il 14 giugno 2021 uno sciopero nazionale del trasporto marittimo per quel che riguarda la regione Sicilia. Ad incrociare le braccia saranno due aziende molto importanti, la Liberty Lines e la Caronte & Tourist. La prima non lavorerà per 48 ore, dalla mezzanotte del 24 giugno a mezzanotte del 25 giugno. La seconda incrocerà le braccia per 8 ore nella giornata del 24 giugno iniziando lo sciopero alle 8:00 e terminandolo alle 16:00.

L’azienda Caronte & Tourist serve tutte le tratte da e verso la Sicilia, mentre la Liberty Lines è una compagnia di navigazione veloce che ha destinazioni anche su tutte le isole limitrofe, sulla costa istriana e in Grecia.

Sarà un problema per chi ha programmato le vacanze il 24 e 25 giugno, perché non vi sono alternative valide per percorrere certe tratte esclusive della compagnia di navigazione Liberty Lines. L’astensione dal lavoro di Liberty Lines sarà nazionale mentre quella dell’azienda Caronte & Tourist sarà solamente regionale, anche perché le tratte servite sono esclusivamente in ambito della regione Sicilia.

Dove controllare gli scioperi dei trasporti

Chi ha pianificato un viaggio nei giorni del 24 e 25 giugno con partenza via nave dalla Sicilia dovrà spostarlo perché lo sciopero per il momento non è stato revocato e, a distanza di così pochi giorni, si presume che non lo sarà.

Per rimanere aggiornati su eventuali scioperi del trasporto marittimo o del trasporto su strada, bisogna consultare periodicamente la pagina degli scioperi del sito di Commissione Garanzia e Sciopero.

Qui vi sono tutti i dettagli delle agitazioni sindacali in atto, proclamate, revocate e previste. Un altro sito molto importante per restare aggiornati sugli scioperi dei trasporti è quello del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Qui c’è una pagina dedicata agli scioperi che viene aggiornata tutti i giorni.

Verificare gli scioperi dei trasporti su Internet

In alternativa si può andare sui siti internet delle compagnie di trasporti, ma non sempre sono riportate informazioni utili ad eventuali astensioni dal lavoro. Purtroppo per quel che riguarda il trasporto marittimo non vi sono alternative come con il trasporto ferroviario per il quale è possibile usufruire di mezzi che viaggeranno comunque anche in caso di sciopero per favorire i pendolari e gli studenti.

Anche le compagnie di trasporto su strada di solito fanno viaggiare comunque qualche mezzo nelle ore di punta. Non è così per il trasporto marittimo, quando c’è sciopero le navi non viaggiano per nessuna tratta. Lo sciopero nazionale di due giorni e quello regionale di 8 ore delle due compagnie di navigazione siciliane ci sarà.