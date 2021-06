Giugno sarà un mese caratterizzato da diversi scioperi del trasporto pubblico. In particolare, la seconda metà comincia con il 14 giugno con un’astensione nazionale dal lavoro da parte degli addetti alle imprese portuali. Sciopero di 24 ore nel settore marittimo da parte dei lavoratori dei porti e dei soci delle imprese. Il 18 giugno ci sarà uno sciopero nazionale del personale addetto al trasporto aereo.

Sciopero nazionale aerei

L’astensione dal lavoro inizierà dalle 13:00, fino alle 17:00, per il personale turnista e le ultime quattro ore da parte del personale normalista.

Lo sciopero interesserà tutti gli aeroporti e il personale della società ENAV. In particolare gli scali interessati saranno quelli di Roma Ciampino, Olbia, Firenze e Pisa. Le aziende interessate saranno Techno Sky, Easy Jet e altre appartenenti al settore aereo del trasporto pubblico. Ma non sarà solamente il trasporto pubblico a fermarsi il 18 giugno, perché il trasporto merci e logistica sarà interessato da uno sciopero nazionale di 24 ore.

Sciopero dei treni in Piemonte e Valle d’Aosta

Il 20 giugno sono state indette 23 ore di sciopero regionale in Piemonte e Val d’Aosta da parte del personale della società Trenitalia divisione passeggeri. Lo sciopero inizierà alle 3:01 del 20 giugno e terminerà alle 2:00 del 21 giugno.

Ovviamente saranno interessate anche le Regioni circostanti al Piemonte e alla Valle d’Aosta, con forti disagi per tutti i viaggiatori. La società Trenitalia mette a disposizione un link sul proprio sito Internet dove si possono consultare tutti i treni che viaggeranno comunque anche in caso di sciopero. Il trasporto minimo indispensabile per i lavoratori è comunque sempre garantito.

Il 21 giugno sciopero nazionale del personale addetto al trasporto pubblico locale in tutta Italia con quattro ore a seconda del territorio. L’astensione dal lavoro è stata proclamata dalle associazioni di categoria COBAS e CUB. Per sapere quali saranno le aziende che si asterranno dal lavoro e con che modalità nel proprio territorio, bisogna informarsi presso le stesse per sapere se saranno comunque garantiti i trasporti minimi come di solito accade.

Lo sciopero è comunque di quattro ore e non dovrebbe creare grossi disagi. Lo stesso giorno sciopero locale degli addetti al reparto sosta e mobilità della provincia di Bologna. Il trasporto pubblico locale si fermerà per otto ore. Sempre il 21, quattro ore di sciopero da parte degli addetti delle società di trasporto pubblico AVM e ACTV di Venezia, dalle 20:00 alle 24:00. Sciopero anche da parte del personale della società ferrotranviaria del Nord Barese dalle 17:00 alle 19:00 sempre del 21 giugno.

Sciopero nazionale degli elicotteri e regionale dei treni

Mercoledì 23 giugno si fermeranno gli elicotteri per 24 ore a livello nazionale. Lo sciopero inizierà alle 8:00 del 23 giugno e terminerà alle 8:00 del 24 giugno.

Ad incrociare le braccia a livello nazionale sarà il personale della società Babcock divisione ala rotante. Infine, gli scioperi del mese di giugno si concluderanno mercoledì 30 con uno sciopero regionale del personale Mercitalia Rail della Liguria dalle 6:01 alle 14:00.

Per rimanere informati su tutti gli scioperi locali e nazionali conviene consultare periodicamente il sito di Commissione Garanzia Sciopero che è costantemente aggiornato. Un altro sito molto valido è quello del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che riporta in tempo reale tutti gli scioperi proclamati e revocati. In questi siti si possono verificare i dettagli sugli scioperi, comprese le associazioni di categoria che li hanno decisi.

Generalmente gli scioperi vengono proclamati con largo anticipo, ma non sempre è così. Le agitazioni sindacali sono continue e chi viaggia per lavoro o per divertimento deve tenersi aggiornato su eventuali blocchi nazionali o regionali. Ovviamente gli scioperi regionali influenzano anche le regioni vicine, perciò creano disagio a tutto il trasporto in generale.

Come già detto, Trenitalia garantisce dei treni ad orari particolari per i pendolari. Anche le aziende di trasporto pubblico su strada assicurano la copertura delle fasce orarie maggiormente utilizzate dai lavoratori dagli studenti. A volte però purtroppo questo non accade e bisogna stare sempre all’erta su quali sono i mezzi pubblici che viaggiano comunque anche in caso di sciopero. Questa informazione si può avere esclusivamente presso le aziende di trasporto locale.