Proseguono le assunzioni nella nota società Anas, attiva nel settore della manutenzione stradale e autostradale che, per il potenziamento del proprio organico ricerca personale diplomato da inserire nelle varie strutture territoriali. Nel dettaglio, l'azienda ricerca ispettori di cantiere.

Anas continua le assunzioni per diplomati

Le candidature potranno essere inoltrate esclusivamente con la procedura telematica attraverso il sito istituzionale di Anas, dove si potrà allegare il proprio curriculum vitae. Le assunzioni in Anas rappresentano un'opportunità soprattutto per i diplomati, i quali potranno essere affiancati da professionisti del settore per lo svolgimento delle varie attività atte ad effettuare la manutenzione necessarie per il ripristino e della viabilità nelle autostrade.

Aperte le selezioni per ispettori di cantiere

Secondo gli annunci di lavoro diramate sul portale Anas, la società del gruppo Fs ha avviato le assunzioni per ispettori di cantiere da destinare nelle diverse strutture territoriali presenti in Italia. Le risorse dovranno collaborare con i direttori dei lavori, partecipare alle prove di laboratorio, alle attività amministrative e contabili predisponendone la documentazione, controllare i lavori quotidiani e le misurazioni eseguite nei cantieri, verificare tutte le attività svolte dagli appaltatori, oltre alla redazione della reportistica periodica.

I requisiti richiesti

Potranno candidarsi alla posizione di ispettore dei lavori tutti coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: diploma di geometra o titolo equivalente.

I candidati ideali, inoltre, potranno anche essere in possesso di una laurea in Ingegneria, un'esperienza di almeno due anni maturata nei medesimi settori. Inoltre, si richiedono conoscenze specifiche dei macchinari utilizzati in cantiere, conoscenza della normativa e delle norme applicabili nei lavori stradali, buon uso dei software di gestione dei contratti e di gestione, buona padronanza dei programmi di computo e di contabilità lavori, attitudine nella valutazione di cronogrammi lavoro costituiti da WBS e analisi dei percorsi critici delle opere complesse.

Le assunzioni verranno effettuate con contratto a tempo determinato e le candidature potranno essere inoltrate esclusivamente con modalità web, utilizzando la piattaforma messa a disposizione sul portale Anas dove compariranno tutte le Offerte di lavoro attive e candidarsi per la posizione desiderata. I curriculum pervenute con altre modalità non verranno presi in considerazione dall'ufficio delle risorse umane.