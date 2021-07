Poste Italiane ha pubblicato un annuncio di lavoro dedicato al profilo di operatore di sportello da inserire in tutti gli uffici postali d'Italia quindi sia al Nord che al Sud. Si tratta di un offerta di lavoro molto interessante la cui scadenza inizialmente prevista il 18 luglio è stata prorogata al 31 luglio.

Cercasi operatori di sportello: offerte di lavoro fino al 31 luglio

I candidati ideali da inserire come operatori di sportello dovranno svolgere varie attività, tra cui quella di promuovere e favorire la vendita di servizi/prodotti di competenza, garantendo il corretto svolgimento delle procedure amministrative e operative, sempre tenendo conto degli standard di qualità.

Tale figura inoltre svolge un ruolo chiave in quanto è tenuta a dare molte e varie informazioni ai clienti per contribuire alla loro fidelizzazione. Il contratto di lavoro offerto a tempo indeterminato con orario di lavoro part time. Saranno offerti anche percorsi di formazione ad hoc. Tutti coloro che sono interessati possono partecipare al processo di selezione on line solo se in possesso dei seguenti requisiti: diploma di scuola superiore quinquennale con voto minimo pari a 70/100. Non sono richieste specifiche esperienze ma è necessario saper stare a contatto con molta gente, esser dinamici, flessibili, reattivi e piuttosto volenterosi nell'imparare, poiché l'ambiente di lavoro è stimolante e sempre attento alle esigenze altrui.

Quali i requisiti richiesti e l'iter della selezione

Si evidenzia che anche coloro che a quanti abbiano conseguito una laurea o un voto superiore saranno valutati positivamente.

Le candidature dovranno essere inviate telematicamente mediante il form appositamente predisposto sul sito web di Poste Italiane: per farlo, dunque, gli interessati dovranno cliccare su tale posizione e premere il pulsante 'invia candidatura ora'.

Per iniziare poi è sufficiente il proprio indirizzo e-mail. Il profilo verrà creato e aggiornato automaticamente quando si inseriscono i dettagli delle candidature. Il processo di selezione prevede vari step. I primo step è costituito dal contatto telefonico per confermare l'interesse, segue poi un successivo colloquio mirato con il recruiter in videochiamata su Teams.

In via generale, ai candidati vengono anche somministrati test attitudinali per testare abilità logiche, numeriche e viene richiesta la conoscenza della lingua inglese. Una volta terminate le varie fasi di selezione l’azienda individua quello o quella che ritiene il candidato o la candidata più idoneo/a per quella mansione e lo/a contatta per definire i termini del contratto.