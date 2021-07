Ancora assunzioni nella multinazionale dell'energia Enel. L'azienda, infatti, ha dato il via libera a nuove selezioni di personale da reperire fra diplomati e laureati, che riguardano tecnici con contratto di apprendistato e pm illuminazione pubblica e smart city, per i quali viene richiesta una laurea.

Enel ricerca diplomati e laureati in Italia

Si tratta di una buona occasione per molti diplomati e laureati in cerca di un'occupazione all'interno di una multinazionale che garantisce un percorso professionale solido e un periodo di formazione adeguato alle loro esigenze, per l'apprendimento delle mansioni da svolgere sul campo.

Enel, multinazionale fornitrice di energia elettrica, ha avviato un piano di reclutamento del personale da inserire in organico e mira alle assunzioni di persone diplomate e laureate che si occuperanno di mansioni tecniche. Nel dettaglio, le attuali assunzioni riguardano pm illuminazione pubblica da inserire con contratto di stage nelle sedi di Palermo, Cagliari, Catanzaro, Napoli, Perugia, Roma, Milano e Torino e diplomati per posizioni tecnico-operative che saranno inseriti in tutte le sedi presenti in Italia.

Assunzioni in corso per pm illuminazione pubblica

I pm illuminazione pubblica e smart city avranno il compito di progettare gli impianti d'illuminazione, svolgere l'analisi dei costi dei progetti e dei permitting necessari per la progettazione.

I requisiti principali per accedere alle selezioni sono: laurea magistrale in Elettrica o Energetica, conoscenza base degli impianti elettrici, elettronici e illuminotecnica, padronanza delle tecniche di progettazione e della lingua inglese. Tra i requisiti preferenziali, invece, una predisposizione al lavoro in team, orientamento al risultato, attitudine al problem solving e doti organizzative.

Le candidature potranno essere inoltrate entro il 30 agosto 2021.

Selezioni anche per tecnici con diploma professionale

I tecnici, invece, verranno assunto con un contratto si apprendistato della durata di 36 mesi e nel loro percorso verranno seguiti da tutor aziendali. Per questa posizione si richiede un diploma professionale, conoscenza in ambito elettrico/elettronico/meccanico, attitudine alla risoluzione dei problemi, capacità di relazione e di pianificazione e rispetto delle scadenze.

Tutti coloro che desiderano candidarsi per Enel Energia potranno inoltrare il proprio curriculum vitae direttamente online, dove si potranno visualizzare le posizioni aperte. I responsabili delle risorse umane, invece, si occuperanno di convocare per le assunzioni tutti i candidati in possesso dei requisiti richiesti.