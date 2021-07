Secondo le Offerte di lavoro di recente pubblicazione, Bartolini ha attivato le assunzioni per impiegati operativi che saranno inseriti nelle varie sedi presenti su tutto il territorio nazionale ed in particolare a: Ancona, Aosta , Asti, Bergamo, Bologna, Bolzano , Bra in provincia di Cuneo, Brescia, Bressanone, Città di Castello (Perugia), Crespellano (Bologna), Cuneo, Empoli, Foligno (Perugia), Frosinone , Imola, Landriano in provincia di Pavia, Padova, Pomezia (Roma), Pisa, Roma, Rovato (Brescia), Orbassano e Pescarito (Torino) e Verona.

Novità in materia di assunzioni nella nota azienda Bartolini, operante nel settore del trasporto merci e nell' ambito logistico. Nello specifico, l'azienda è interessata ad introdurre in organico impiegati operativi e account per l'area Campania, per i quali viene richiesto il diploma di maturità.

