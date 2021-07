I conducenti di linea saranno inseriti nella direzione operations esercizio e superficie e avranno il compito principale di guidare gli autobus garantendo un trasporto sicuro per i passeggeri e fornendo le informazioni necessarie. Inoltre, dovranno essere in grado di garantire un ampio servizio alla clientela e mantenere la sicurezza all'interno del mezzo di trasporto. Per questa posizione si richiede un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, possesso della patente D/DE e della carta di qualificazione conducente, esperienza maturata nella guida di mezzi pubblici e disponibilità a lavorare su turni rotativi.

Le assunzioni in Atm rappresentano una buona prospettiva di lavoro per tutti coloro che desiderano avviare un percorso professionale all'interno di un'azienda in continua espansione che ha all'attivo oltre 10mila dipendenti e che, con nuovi investimenti sta attuando un piano di assunzioni per varie figure professionali allo scopo di potenziare l'organico e di rendere più efficienti i servizi alla clientela.

